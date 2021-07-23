إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد 26 سفينة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة خلال عمليات التداول.
وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن .
بينما شهد ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتي حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة .
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وأكدت موانئ بورسعيد أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .