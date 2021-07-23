نقل وملاحة

إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد 26 سفينة

شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن
أماني العزازي 3:07 م, الجمعة, 23 يوليو 21 3:07 م, الجمعة, 23 يوليو 21

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة خلال عمليات التداول.

وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتي حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة .

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وأكدت موانئ بورسعيد أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

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بقلم أماني العزازي

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