إجمالي استثمارات الصين الدولية 9.23 تريليون دولار في نهاية مارس

أظهرت نتائج أرقام رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أن إجمالي الأصول المالية الخارجية للصين سجل 9.2383 تريليون دولار أمريكي بنهاية مارس.

وبلغت المطلوبات المالية الخارجية للبلاد 7.2943 تريليون دولار أمريكي، وصافي الأصول الخارجية 1.944 تريليون دولار أمريكي.

وضمن الأصول المالية الخارجية، بلغت أصول الاستثمار المباشر 2.578 تريليون دولار أمريكي، وأصول المحفظة المالية الاستثمارية 967.3 مليار دولار أمريكي،

وأصول المشتقات المالية 20.3 مليار دولار أمريكي، والأصول الاستثمارية الأخرى 2.2994 تريليون دولار أمريكي، والأصول الاحتياطية 3.3732 تريليون دولار أمريكي.

أما المطلوبات الخارجية فقد بلغ إجمالي المطلوبات الاستثمارية المباشرة 3.7205 تريليون دولار أمريكي، والمطلوبات الاستثمارية للمحفظة المالية 2.0198 تريليون دولار أمريكي،

والمطلوبات المالية المشتقة 16.8 مليار دولار أمريكي، والخصوم الاستثمارية الأخرى 1.5372 تريليون دولار أمريكي.

يشار إلى أن هذه المادة نقلًا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.