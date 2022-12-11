إجمالي إيرادات قناة السويس يتجاوز حاجز 7 مليارات دولار  

كشفت «المال» من خلال تحليل بيانات بوابة معلومات مصر أن إيرادات قناة السويس قفزت من 5.8 مليار دولار إلى 7.2 بفارق حوالي مليار ونصف المليار.

وذلك حيث وصل إجمالي الشهور الحادية عشر الأولى 7.2 مليار دولار خلال عام 2022، بينما كان مثيلها في 2021 حقق 5.8 مليار دولار من إيرادات القناة.

بينما إنخفض أجمالي الـ 11 شهر الأول من عام 2020 بنسبة 4% مقارنة بمثيلها في 2019 ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات الدولارية 5.3 في 2019 بينما انخفضت إلى 5.1 فب عام 2020.

وكذلك سجلت نظيرتهم في 2018 إيرادات دولارية بقيمة 5.3 مليون، وبنسبة ارتفاع 9% مقارنة بـ الشهور الـ11 الأولى من عام 2017 والذي سجل 4.8 مليون دولار.

وسجلت إيرادات 2016 عدا شهر ديسمبر إجمالي ايرادات بقيمة 4.6 بنسبة انخفاض 3% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 بفارق 0.2 مليار دولار.

بينما ارتفعت نسبة إيرادات 2014 من نفس الفترة بقيمة 6% مقارنة بالـ 11 شهور الأولى من 2013 والذي بلغ 4.7 مليار دولار، حيث سجلت 2014 قيمة 5 مليار.

بينما سجلت الشهور الحادية عشر الأولى من عام 2012 أقل إيرادات لقناة السويس الدولارية خلال أخر 10 سنوات، بقيمة 4.7 مليار، و بنسبة انخفاض 1% مقارنة بنظير الفترة من عام 2011 الذي سجل 4.8 مليار دولار.

الرسم التالي يوضح تسلسل إجمالي ايرادات قناة السويس الدولارية من يناير وحتى نوفمبر في الفترة من 2012 وحتى 2022