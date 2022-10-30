إجمالي أصول البنك المركزي تسجل 3.075 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي

أعلن البنك المركزي وصول إجمالي الأصول إلى 3.075 تريليون جنيه، بنهاية أغسطس الماضي، وذلك مقابل 3.108 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022.

وأظهرت القوائم المالية المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي تمثيل الذهب 132.513 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل 133.427 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022.

وسجل إجمالي الأرصدة لدى البنوك 170.470 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل 216.839 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022.

في حين سجل إجمالي الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي 7.600 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 11.179 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022.

وسجل إجمالي مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال ومؤسسات تمويل دولية 15.895 مليار جنيه وذلك بنهاية أغسطس الماضي، في حين سجل إجمالي مساهمات البنك في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة 27.479 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي.