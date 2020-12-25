نقل وملاحة

إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد يسجل 30 سفينة اليوم

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، ومغادرة سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 8 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.
أماني العزازي 1:36 م, الجمعة, 25 ديسمبر 20 1:36 م, الجمعة, 25 ديسمبر 20

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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم 30 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، ومغادرة سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 8 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.

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كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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بقلم أماني العزازي

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