نقل وملاحة

إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد يسجل 15 سفينة

سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.
أماني العزازي 2:04 م, الجمعة, 21 أغسطس 20 2:04 م, الجمعة, 21 أغسطس 20

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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن، اليوم، 15 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة سفينة، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

الجدير بالذكر أن موانئ بورسعيد تتبع القطاع الشمالي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تضم موانئ العريش والطور والأدبية وغرب وشرق بورسعيد والسخنة.

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بقلم أماني العزازي

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