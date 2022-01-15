إجمالى الحركة الملاحية يسجل 28 سفينة بموانئ بورسعيد

سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتيْ حاويات، وخروج سفينة حاويات، وسفينتيْ بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، وسفينة بضائع عامة.

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 28 سفينة خلال عمليات التداول، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 6 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتيْ حاويات، وخروج سفينة حاويات، وسفينتيْ بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، وسفينة بضائع عامة.

وتعد موانئ بورسعيد واحدة من أهم موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مدخلها الشمالى.

في هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.