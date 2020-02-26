إجلاء مواطني قطر والكويت من إيران بسبب فيروس كورونا

توفي 19 شخصا في إيران بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من المدن بينها العاصمة طهران ومدينة قم الدينية.

قررت قطر، اليوم الأربعاء، إجلاء مواطنيها من إيران بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران.

ونقلت الوكالة الرسمية القطرية أن أمير قطر أمر بإجلاء المواطنين القطريين والكويتيين من إيران.

ولم تعلق الكويت على تلك الخطوة، إلا أنها الأيام الماضية أصدرت قرارات بوقف مؤقت لرحلات الطيران والسفر إلى إيران.

وتوفي 19 شخصا في إيران بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من المدن بينها العاصمة طهران ومدينة قم الدينية.

وانتقلت عدوى الفيروس عبر أشخاص سافروا من طهران إلى دول البحرين والإمارات والكويت ولبنان.

وانتشر مقطع فيديو في الساعات الأخيرة لمواطن قطري عالق في إيران يريد العودة بسبب فيروس كورونا، ويتهم السلطات القطرية بعدم التدخل لإجلاء المواطنين من إيران، وفق إعلام