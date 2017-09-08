إجلاء مليون شخص في كوبا هربًا من الإعصار إرما

وكالات: بدأت رياح الإعصار إرما القوية، الجمعة، في الهبوب على شرق ووسط كوبا، حيث تم إجلاء أكثر من مليون شخص من منازلهم كإجراء وقائي. كان الإعصار على بعد حوالي 190 كم شمال شرق نوفيتاس، في إقليم كماجوي بوسط كوبا، ويتقدم بسرعة 22 كم/ساعة باتجاه شمال غرب، بحسب معهد الطقس الوطني. وبحسب حصيلة أعدت

وكالات:



بدأت رياح الإعصار إرما القوية، الجمعة، في الهبوب على شرق ووسط كوبا، حيث تم إجلاء أكثر من مليون شخص من منازلهم كإجراء وقائي.





كان الإعصار على بعد حوالي 190 كم شمال شرق نوفيتاس، في إقليم كماجوي بوسط كوبا، ويتقدم بسرعة 22 كم/ساعة باتجاه شمال غرب، بحسب معهد الطقس الوطني.

وبحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا لأرقام الدفاع المدني الكوبي، غادر قرابة مليون شخص منازلهم في هذه المناطق كإجراء وقائي، سواء للإقامة عند أقارب لهم في مناطق آمنة أو في ملاجئ حكومية.

وبلغت سرعة الرياح على الساحل الشرقي لكوبا حوالي 95 كم/ الساعة، لكن الأمطار الغزيرة أدت إلى فيضانات في المناطق الساحلية في هولجين وجوانتنامو.

والخميس، أعلنت كوبا إجلاء نحو 10 آلاف سائح معظمهم من الكنديين من منتجعاتها الساحلية ورفعت إنذار الكوارث لأقصى درجاته، استعدادا لوصول الإعصار إرما.

ومن المتوقع أن تتجنب هافانا الأسوأ إذ تعتبر خارج نطاق الخطر بحسب مسار الإعصار الحالي، لكن تم وضعها في نطاق إنذار الإعصار كإجراء وقائي.