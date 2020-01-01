إجراء 37 معاينة لإنشاء آبار تجميع مياه الأمطار بقرية حلازين بمطروح

اللجنة تقوم بإرسال إحداثيات المعاينات من موقع المنطقة عن طريق جهاز gps إلي مديرية الزراعة

قال اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم إجراء 37 معاينة لإنشاء آبار بقرية حلازين، من خلال اللجنة المشكلة برئاسة محمد مصطفى نائب رئيس المدينة، وصافيناز النحاس مدير تنمية القرية وعضوية الموارد المائية والتنمية المستدامة.

وأضاف المعداوي أن المعاينة تمت للمتقدمين بقرية حلازين غرب مدينة مرسى مطروح، وذلك بعد التقدم لإنشاء الآبار، فقامت اللجنة بالتوجه للمتقدمين بمقر إقامته عن طريق اللجنة للمعاينة علي الطبيعة لمعرفة مدى أحقية المتقدم طبقا للشروط والضوابط للمستحقين بإنشاء الآبار.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن اللجنة تقوم بإرسال إحداثيات المعاينات من موقع المنطقة عن طريق جهاز gps إلي مديرية الزراعة لإجراء المعاينات الخاصة بهم للمتقدمين بإنشاء آبار.

وأكد أن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، هي سرعة بحث الطلبات المقدمة من المواطنين لإنشاء “آبار نشو” في التجمعات الصحراوية.