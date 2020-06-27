إجراء 14 معاينة لإنشاء آبار.. وتسليم 5 لأهالي قرى مرسى مطروح

أعلن وجيه عبد الرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن إجراء 14 معاينة لإنشاء آبار نشو ضمن خطة 2021/2020 بقرية كشوك عميرة بالكيلو 55 شرق المدينة، من خلال اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح رقم 166 لسنة 2020 لإجراء المعاينات حتى استلام الآبار وتسليمها للأهالي عن طريق تنمية القرية بمجلس المدينة والتنمية المستدامة الجهة المنفذة وعضوية مديرية الزراعة.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بإجراء المعاينات، وسرعة تسليم الآبار النشو للمتقدمين بالقرى والتجمعات بالصحراء التابعة لمركز ومدينة مرسي مطروح.

وأكد عبدالرازق علي استكمال إنهاء وتسليم عدد 5 آبار نشو للأهالي المستحقين بقريتي الزيات وكشوك عميرة للمتقدمين طبقاً للشروط والضوابط المتبعة بإنشاء الابار تنفيذ مركز التنمية المستدامة تحت إشراف إدارة تنمية القرية بالمحافظة ومتابعة ميدانية من تنمية القرية بمجلس المدينة ومديرية الزراعة.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح بأنه سيتم خلال الفترة القادمة إجراء المعاينات وتسليم الآبار التي انتهي منها مركز التنمية المستدامة للمتقدمين من الآهالي بالقرى التابعة لمدينة مرسى مطروح ضمن خطة العام الماضي والحالي، مشيرًا بأن اللجنة تقوم بإجراء المعاينات وإرسال إحداثيات المعاينات من الموقع عن طريق جهاز gps إلى مركز التنمية المستدامة للمتقدمين لإنشاء آبار نشو.

إحالة مخالفات بناء للنيابة العسكرية بقرية الزيات والكيلو 4

كما أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مطروح، عن التحفظ علي أدوات ومعدات بناء خلال البناء المخالف لمبني بنطاق قرية الزيات شرق المدينة وفيلا مخالفة بشارع 15 بالكيلو 4 وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية، والقبض علي المخالفين من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق.

تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدفع بحملات مكبرة لضبط البناء العشوائي المخالف للقانون مستمرة وإحالتها للنيابة العسكرية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء.

وأضاف عبد الرازق بان إجمالي الحالات التي تم إحالتها للنيابة العسكرية 40 حالة بناء مخالف نظرا للشروع في البناء المخالف العشوائي في ظل قانون الطوارئ بالتزامن مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وشدد رئيس المدينة علي تطبيق القانون بكل حزم وقوة ولا تهاون مع أي مخالفة بناء ، نظرا لاستغلال البعض هذه الظروف الصعبة، للتربح، والبناء بدون ترخيص أو الشروع في الاستيلاء على أراض ملك للدولة.

مناشدا أهالي مطروح بعدم الشروع في البناء العشوائي علي أراضي ملك الدولة أو البناء المخالف في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها البلاد في مواجهة انتشار فيروس كورونا.