إجراء جديد لمنع تكدس الشاحنات في محيط ميناء سفاجا

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، إنه تم اليوم عقد اجتماع مجلس ادارة الهيئة برئاسة اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة و بحضور اعضاء مجلس الادارة حيث تم خلال الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات الهامة و منها الموافقة على نشر لائحة شئون العاملين بالهيئة بالجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية ) .

كما و افق المجلس على توقيع بروتوكول تعاون فيما بين محافظة البحر الاحمر و الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر على تشغيل ساحة النقل الثقيل بمدينة سفاجا و استخدامها لانتظار الشاحنات المحملة بالبضائع و الواردة عن طريق ميناء سفاجا البحرى و ذلك لمنع تكدس الشاحنات فى شوارع المدينة و محيط الميناء و دخولها للساحة لحين ميعاد السفر .

و استعرض اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة نتائج تنفيذ الموازنة الجارية للهيئة خلال الفترة من 1/7/2016 و حتى 31/3/2017 و تقرير متابعة الخطة الاستثمارية للهيئة خلال الفترة من 1/7/2016 حتى 30/4/2017 و الذى بلغ 96 % من المقرر تنفيذه و اشادة لجنة النقل و المواصلات بمجلس النواب بما تقوم به الهيئة فى تنفيذ الخطة الاستثمارية لزيادة طاقة الموانى و رفع كفاءتها اثناء عرض تقرير الخطة الاستثمارية بمجلس النواب .

و واستعرض الاجتماع نشاط الهيئة خلال الفترة من 1/7/2016 حتى 31/3/2017 من حيث كمية البضائع المتداولة و التى بلغت 6 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 16 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى كما تم تداول 550 حاوية و وصول و سفر 500 الف راكب و 68 الف سائح .