إجراء تقييم لمجلات جامعة الإسكندرية العلمية الحاصلة على 7 نقاط في التقييم المصري والعربي

أكد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد صباح اليوم الثلاثاء، أن المكتبة الرقمية قامت بإجراء تقييم مبدئي لمجلات جامعة الإسكندرية الحاصلة على 7 نقاط في تقييم المجلات المحلية المصرية والعربية التابع للمجلس الأعلى للجامعات وأكاديمية البحث العلمي.

وجاء ذلك للوقوف على مدى جاهزية هذه المجلات للإدراج في قاعدة بيانات Scopus وقاعدة بيانات JCR وكذلك دليل DOAJ.

ويستهدف ذلك دراسة نقاط القوة والضعف لتحسين هذه المجلات قبل تقديمها للتقييم الرسمي خلال هذا العام.

وأشار الغندور انه يوجد لدي جامعة الإسكندرية 5 درويات محلية موجودة بالفعل علي دليل DOAJ وتعمل الجامعة حاليا علي إضافة 13 مجلة بالدليل خلال هذا العام.

كما تعمل الجامعة علي تحسين المجلات العلمية التالية مجلة الإسكندرية لعلوم الأراضي والمياه ومجلة الجديد في البحوث الزراعية ومجلة الاسكندرية العلمية للتمريض إلى قاعدة بيانات Scopus كمرحلة أولي، ومن ثم استكمال باقي المجلات الحاصلة 7 درجات بالتصنيف المحلي تباعا.