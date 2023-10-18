إجراء القرعة العلنية الـ53 للوحدات السكنية البديلة لأهالي جزيرة الوراق بأكتوبر الجديدة

أجرى جهاز تنمية جزيرة الوراق، القرعة العلنية الـ53 وسلم خطابات تخصيص وحدات سكنية بديلة بمدينة أكتوبر الجديدة، لعددٍ من الأسر من سكان جزيرة الوراق، الذين اختاروا محور الوحدات السكنية البديلة.

حيث شملت خطابات التخصيص أرقام العمارات وأرقام الوحدات والمنطقة والمدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير إجراءات التعامل مع أهالي جزيرة الوراق، وكذا توفير البديل المناسب والرضائي لأهالي الجزيرة.

صرح بذلك المهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق، مضيفاً أن القرعة شملت 43 أسرة وأن أعمال القرعات، تستمر يوميا بمقر قاعة جهاز الوراق بالجزيرة طوال أيام الأسبوع المنصرم.

وستستكمل خلال أيام هذا الأسبوع لـ ٣١٤ أسرة من أهالي الجزيرة، حيث تم التعامل حتى الآن على ملفات حوالي ١٣٨٠ أسرة ممن وافقوا على خيار الوحدات السكنية البديلة.

وعقب إجراء القرعة، سلَم المهندس أسامة شوقي، خطابات التخصيص للمستفيدين من الوحدات السكنية البديلة من أهالي جزيرة الوراق، بعد استكمال البيانات طبقاً للقرعة التي تم إجراؤها، تمهيداً لاستلام الوحدات، مضيفاً أن الوحدات البديلة بمساحات تصل إلى 90 متراً مربعًا.

ونوه رئيس جهاز الوراق الجديدة، بأنه عقب الانتهاء من إجراء القرعات وتسليم خطابات التخصيص، يتوجه المستفيدون بالوحدات من أهالي جزيرة الوراق إلى مقار جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومنطقة مطار إمبابة، لإنهاء إجراءات الاستلام.

تأثيث الوحدات

ولفت المهندس أسامة شوقي، إلى أنه بعد الانتهاء من إجراء القرعة العلنية وإجراءات تسليم الوحدات البديلة، يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، لتأثيث وتجهيز الوحدات البديلة للمنتقلين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإشراك وزارة التضامن الاجتماعى، في تأثيث وتجهيز الوحدات.

وأن الأثاث والأجهزة التى سيتم تسليمها للأهالي ستشمل أجهزة كهربائية ( شاشات عرض – غسالات – سخانات – بوتاجازات – ثلاجات)، وغير ذلك من الأجهزة الكهربائية المختلفة اللازمة للمعيشة، بجانب تسليم أثاث به غرف نوم كاملة، وغرف أطفال، وأنتريهات، لضمان توفير البديل الرضائي المناسب لأهالي جزيرة الوراق.

تجدر الإشارة إلى أن المجتمع العمراني الجديد “جزيرة الوراق الجديدة”، هي إحدى مدن الجيل الرابع التى يتم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز الوراق الجديدة، وذلك فى إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، والذى تتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7% إلى 14%.