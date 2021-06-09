الإسكندرية

إجراء القرعة العلنية الأولى لـ 112 وحدة سكنية بـ«بشائر الخير 3» لأسر نادي الصيد بالإسكندرية (صور)

من إجمالي 6044 أسرة سيتم نقلهم تباعا
مها يونس 3:00 م, الأربعاء, 9 يونيو 21 3:00 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

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شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إجراء القرعة العلنية الأولى لعدد 112 وحدة سكنية بـ”بشائر الخير 3″ لصالح أسر منطقة نادي الصيد، وسط أجواء من الفرحة، ومن إجمالي 6044 أسرة سيتم نقلهم تباعا، وذلك بحضور العقيد أ ح/ أحمد محمد عباس المدير التنفيذي لمشروع بشاير الخير.

يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة لقاطني المناطق العشوائية وتقديم كافة الخدمات لهم.

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وفي بيان صادر عن المحافظة، أوضح المحافظ أنه عقب إجراء القرعة سيتم إبرام العقود القانونية الخاصة بالوحدات، وتسليم الأهالي الوحدات السكنية مباشرة، مؤكداً أن الوحدة السكنية تضم 3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية والمنزلية مجاناً.

وأضاف المحافظ أنه خلال شهرين سيتم تسليم ألف وحدة سكنية بمساكن بشائر الخير، لافتاً إلى أن إجراءات القرعة تتم وفق الأولويات للأهالي. وسط اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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