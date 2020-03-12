«إجراء احترازي».. التعليم : «عزل ذاتي» لمدرسة بالزمالك يشمل الطلاب والمدرسين بسبب «كورونا»

أصدرت وزارة التعليم بيان عاجل أكدت فيه أن قررت عزل مدرسة بالزمالك في إجراء احترازي بعد اكتشاف مخالطة ولي أمر أحد أطفال المدرسة لحالة مصابة بفيروس كورونا .

وقال بيان الوزارة : حرصا من وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة أبنائنا واتساقًا مع ما أعلنه وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة لمواجهة انتشار الفيروس فقد تتبعت وزارة الصحة والسكان بعض أقارب من تعرض للاختلاط بالزائرين الأجانب.

أضاف البيان : وعليه فقد أخذنا “قرارًا احترازيًا” بغلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة وفرض “عزل ذاتي” على طلابها والسادة المعلمين والإدارة المدرسية لمدة ١٤ يوم كإجراء “وقائي” نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب”.

وكان وزير التعليم الدكتور طارق شوقي أكد أن السنة الدراسة مستمرة كما هي مع تعديل الجدول الدراسي وإلغاء الأنشطة المدرسية غير الضرورية بما يقلل من زمن اليوم الدراسي ، في إطار خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد بيان وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تتابع الموقف في كافة مدارس الجمهورية على مدار الساعة بالتنسبق مع وزارة الصحة والسكان ، وطمأنت أولياء الأمور أن هذه الإجراءات وقائية ولا تدعو لأي قلق.

أهابت الوزارة بأولياء الأمور عدم الاعتداد بأي معلومات ليست صادرة رسميًا عن الوزارتين.