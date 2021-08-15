عقـــارات

إجراء أول مزاد لبيع 5 محال تجارية وصيدلية ومخبز في المنصورة الجديدة

بمساحات تبدأ من 19م وحتى 41م في منطقة خدمات "سكن مصر"
أحمد صبحي 12:11 م, الأحد, 15 أغسطس 21 12:11 م, الأحد, 15 أغسطس 21

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أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إجراء أول مزاد علنى لبيع 5 محال تجارية وصيدلية ومخبز، بمدينة المنصورة الجديدة.

وقال إن المحلات بمساحات تتراوح من (19م٢ : 41م٢)، بسوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 2 بالمرحلة الأولى بالمدينة.

وأشار المهندس محمد رجب، إلى أن جلسة المزاد ستعقد اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

وأوضح أنه يتم استكمال سداد 10% من قيمة المحل، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، وكذا 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة، من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

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وأضاف رئيس الجهاز، أنه يتم أيضًا سداد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة يتم سدادها خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام.

وتابع أنه يتم سداد الباقي 90% بإحدى الطريقتين، الأولى سداد المبلغ بالكامل خلال فترة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه يجوز سداد باقى القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، يضاف إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة  بالبنك المركزي المصري وقت السداد.

وأشار إلى إضافة 0.5% مصاريف تحصيل + 2% طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسوّ المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد بإسم الجهاز قبل الاستلام.

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ونوه رئيس الجهاز، بأن المرحلة الأولى تحتوى على 8 أسواق تجارية بأماكن متفرقة بالمدينة هى:

سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة ١ بالمرحلة الأولى.

سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة ٢ بالمرحلة الأولى.

سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة ٣ بالمرحلة الأولى.

سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة ١ بالمرحلة الأولى.

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سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة ٢ بالمرحلة الأولى.

سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة ٣ بالمرحلة الأولى.

سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة ٤ بالمرحلة الأولى.

سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن لكل المصريين بالمرحلة الأولى.

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بقلم أحمد صبحي

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