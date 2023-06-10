إجراءات نيتفلكس الجديدة بخصوص مشاركة كلمات المرور تجلب آلاف الاشتراكات

يبدو أن الإجراءات الجديدة التي بدأت شركة نيتفلكس في تطبيقها بخصوص مشاركة كلمات المرور في الولايات المتحدة بدأت تؤتي ثمارها، إذ لوحظ زيادة في عدد المستخدمين.

وكان مدير ابتكار المنتجات لدى نيتفلكس قد صرح بأن هناك أكثر من 100 مليون أسرة -43% من قاعدة مستخدميها العالمية- تتشارك الحسابات بما يؤثر على قدرة الشركة في الاستثمار في أفلام وبرامج تلفزيونية جديدة.

مشاركة كلمات المرور

ووفقاً للسياسة الجديدة للشركة، فإنه يطلب من المستخدمين تحديد موقع أساسي لحسابات نيتفلكس الخاصة بهم، وتتضمن الخطة وضع عقبة رئيسية أمام مشاركة كلمات المرور وهي التحقق من الجهاز عندما يتم تسجيل دخول الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة البث إلى حساب ليس ضمن الشبكة المنزلية للمستخدم الأساسي.

ومنذ إخطار الشركة مستخدميها في أميركا نهاية مايو بسياسة مشاركة كلمة المرور، زادت أعداد المشتركين الجدد مسجلة أكبر صعود خلال أربع أعوام ونصف، وذلك وفقاً لمزود البيانات انتنا.

ووفقاً للبيانات، شهدت نيتفلكس حوالي 100 ألف عملية اشتراك يومية على مدار يومي 26 و27 مايو.

وفي البريد الإلكتروني الذي أرسلته الشركة للمستخدمين قالت نيتفلكس” حسابك على نيتفلكس هو لك وللأشخاص الذين تعيش معهم”.

وتقدم نيتفلكس خيارين للأشخاص الذين يستخدمون كلمات المرور لكن ليسوا من أسرة المستخدم الأساسي.

الخيار الأول هو نقل الملف الشخصي: أي شخص على حسابك بإمكانه نقل الملف الشخصي لعضوية جديدة يدفع هو ثمنها بمفرده.

الخيار الثاني هو شراء عضوية إضافية: بإمكانك مشاركة حسابك على نيتفلكس مع شخص آخر لا يعيش معك مقابل 7.99 دولار شهرياً.

ومنذ قيام الشركة بإرسال البريد الإلكتروني في 23 مايو ، وصل المتوسط اليومي لعمليات الاشتراك في نيتفلكس إلى 73 ألفاً وهو ما يمثل زيادة بنحو 102% من المتوسط خلال الـ60 يوماً السابقة.