إجراءات مكثفة بالمطارات المصرية لترشيد استخدام الطاقة

بدأت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية خطة لترشيد استخدام الطاقة من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات المكثفة بالتزامن مع خطة الدولة لتوفير الطاقة.

وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بضرورة تنفيذ خطة الدولة المصرية فى ترشيد استخدام الطاقة فى جميع الهيئات والشركات القابضة والتابعة والمنشآت التابعة لوزارة الطيران من خلال اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه .

وأشار رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأن خطة الترشيد تشمل الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة من خلال تبني سياسة شراء الأجهزة الموفرة والإحلال والاستبدال لنظام الإنارة الحالي بنظام إنارة الليد وصيانة أجهزة التكييف لضمان كفاءة العمل بجميع الشركات التابعة، حيث يتم تغيير نمط الإضاءة بمطار القاهرة وتقليل استخدام الأجهزة وفصل الإنارة في غير أوقات التشغيل واستبدال أنظمة الإضاءة إلي نظام الليد بسور مطار شرم الشيخ علي طول 14 كم وإنارة ترماك مطار سفنكس وإنارة تراماك مطار العاصمة.

كما تم تصميم وتنفيذ محطة سيدي براني للمساعدات الملاحية لتعمل بالكامل عن طريق الطاقة الشمسية وإحلال وتجديد ورفع كفاءة جميع محطات الملاحة ومعدات منظومة التغذية الكهربية لأنظمة أعلي كفاءة واكثر إعتمادية وتوفيراً للطاقة وتغيير نظم الإضاءة بنادي إيروسبورت من كشافات ميتال هاليد 2000 وات إلي كشافات ليد 450 وات بمعدل توفير 84% سنويا، وعمل صيانة دورية للتكييفات المركزية بالنادي وتحسين معامل القدرة في غرف الكهرباء لتحسين أداء المنظومة الكهربائية وتقليل الاستهلاك.

وفي شركة إيروتيل تم تركيب حساسات حركة بالممرات والحمامات لفصل الإضاءة في حالة عدم تواجد مستخدمين واستخدام نظام تشغيل وحدات تبريد المياة المثلجة وفق حالات الطقس وظروف التشغيل ونظام التحكم الاوتوماتيكي لتشغيل المصاعد.

وفي مجال توفير المياه يتم إعادة تدوير المياه عن طريق محطات معالجة في معظم المطارات المصرية وإدراج اشتراطات بيئية ملزمة لجميع المشروعات بتقديم دراسة تقييم بيئي للمشروع قبل تنفيذه وعزل الخزانات الخرسانية المضادة للبكتريا والخدش مما يؤدي لتوفير المياه المهدرة والتسريب كما تم العمل بنظام الري بالتنقيط والرزاز في نادي إيروسبورت وتركيب موفرات المياه في إيروتيل واستخدام المياه العكرة في أعمال الري في جميع الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.