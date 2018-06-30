إجراءات مشددة بموانئ البحر الأحمر تزامنًا مع احتفالات ثورة يونيو

نادية سلام رفعت هيئة موانيء البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بالموانئ التابعة بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو، حيث تم تكثيف التواجد الأمنى للعاملين بالهيئة بالتنسيق مع إدارة شرطة الميناء وجهات الاختصاص التأمينى…

نادية سلام

رفعت هيئة موانيء البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بالموانئ التابعة بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو، حيث تم تكثيف التواجد الأمنى للعاملين بالهيئة بالتنسيق مع إدارة شرطة الميناء وجهات الاختصاص التأمينى والتواصل معهم فيما يخص التفتيش والتدقيق لكل المنافذ بالموانئ ومتابعة كل من يرتاد الميناء.

كما يتم المرور على جميع الارصفة والساحات بالميناء والابلاغ عند الاشتباه فى اى جسم غريب لشرطة الميناء ومركز العمليات بالهيئة الذى يقوم بمتابعة الحالة الامنية على مدار اليوم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانئ.

على جانب آخر يتواجد بعض العاملين بجميع منشآت الهيئة على مدار اليوم عن طريق عمل نوبتجيات للتحقق من الشخصيات المترددة على منشآت الهيئة وإحكام السيطرة ومتابعة تحركاتهم داخل المنشآت وتفتيش الحقائب والطرود بصحبة المترددين ( عاملين – زائرين ).

واكد اللواء مهندس هشام ابو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر على ضرورة التأكد من سلامة وصلاحية جميع معدات الامن والسلامة والصحة المهنية وتوفير جميع اللواحات الارشادية والتحذيرية فى اماكنها المختصة ومراجعة سلامة و صلاحية المصادر البديلة للطاقة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى.

كما شدد على مراجعة منافذ الهروب والتأكد من صلاحيتها وعدم السماح لدخول أى سيارة غير مصرح بها بالدخول أو الاقتراب من أى منشأة بالهيئة والقيام بالكشف والتفتيش على أى سيارة يتم الشك فيها.

وفي السياق نفسه صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة نادر1 وعلى متنها 1391 رأس عجول حية قادمة من ميناء سواكن بالسودان لصالح هيئة السلع التموينية حيث تقوم الجهات المختصة بفحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بنفريغها وحجرها بحجر بيطرى الغردقة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قبل طرحها بالاسواق.

كما يستقبل الميناء ثلاث سفن أخرى وهى مسرة، بوسيدون اكسبريس، نما اكسبريس وعلى متنها 413 راكبا و 98 شاحنة بضائع و 12 شاحنة عفش ركاب و 33 سيارة.

فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة HIBISCUS وعلى متنها 30 الف طن الومنيوم قادمة من استراليا والسفينتين الرياض والحرية2 و على متنهما 373 راكبا و 7 شاحنات بضائع و 5 شاحنات عفش ركاب و 53 سيارة وغادرت ثلاث سفن و هى مسرة، بوسيدون اكسبريس، نما اكسبريس وعلى متنها 1053 راكبا و 122 شاحنة.

كما استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة وعلى متنها 623 راكبا و 8 شاحنات عفش ركاب و 37 سيارة، بينما شهد الميناء بالامس مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 284 راكبا و 49 سيارة.

على جانب آخر ، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1444 راكبا وتداول 84 شاحنة حيث يستعد اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهما 424 راكبا و 21 برادا و6 تريللا و 19 سيارة و 2 باص جيت.