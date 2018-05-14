إجراءات حكومية مكثفة لتنشيط متناهى الصغر

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة وأحمد الدسوقى وأسماء السيد:رصدت هيئة الرقابة المالية الإجراءات المكثفة التى اتخذتها الحكومة فى الآونة الأخيرة، لتطوير التأمين متناهى الصغر، كتوجه عام منها للاهتمام بشرائح كثيرة، لا سيما المهمشة ومحدودى الدخل منها، من خلال إصدار منتجات مالية رسمية، تناسب احتياجاتهم، بهد

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة وأحمد الدسوقى وأسماء السيد:

رصدت هيئة الرقابة المالية الإجراءات المكثفة التى اتخذتها الحكومة فى الآونة الأخيرة، لتطوير التأمين متناهى الصغر، كتوجه عام منها للاهتمام بشرائح كثيرة، لا سيما المهمشة ومحدودى الدخل منها، من خلال إصدار منتجات مالية رسمية، تناسب احتياجاتهم، بهدف رفع مستوى المعيشة، وخفض معدلات الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادى.

قال خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشركات المالية غير المصرفية والبنوك، ضختا 14 مليار جنيه للتمويل متناهى الصغر.

أضاف خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر دور القطاع المالى غير المصرفى فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى نظمه معهد الخدمات المالية، أن الشركات ضخت تمويلات للمشروعات متناهية الصغر بأكثر من 7 مليارات جنيه، بجانب ضخ البنوك بين 6 إلى 7 مليارات جنيه، طبقا لمبادرة البنك المركزى لتمويل متناهية الصغر.

قال النشار، إن سوق المال شهد العديد من التطورات خلال الفترة الماضية تمثلت فى العديد من القوانين، موضحًا أن مجلس النواب وافق مؤخرًا على إقرار قانون التأجير التمويلى والتخصيم، وإدراج تمويل المشروعات متناهى الصغر ليصبح قانونا للتأجير التمويلى والتخصيم ومتناهى الصغر، تنفيذا لرؤية الدولة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف النشار أن نشاط التمويل متناهى الصغر تنامى بشكل كبير خلال الفترة الماضية إذ بلغ عدد العملاء 2.4مليون عميل من خلال 750 جمعية و7 شركات.

قال رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون التأمين، إن إصدار الهيئة رخصة الإصدار والتوزيع الإلكترونى للوثائق النمطية فى 18 شركة منها 13 شركة إجبارى، و4 لتأمينات السفر، وواحدة لتأمينات الحياة المؤقت.

أضاف أن الهيئة لأول مرة نظمت الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر فى مصر، بصدور القرار 902 لعام 2016، الذى حدد به الضوابط التى تتيح إمكان إصدار وتوزيع الوثائق إلكترونيآ، ما يعد خطوة مهمة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع غير متمتعين بالتغطيات التأمينية، لزيادة الطلب على التأمين وإضافة لجهود مصر فى مجال تحقيق الشمول المالى.

عرف عبد المعطى التأمين متناهى الصغر أنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الحياة والممتلكات، لحمايتهم من أخطار يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، فى الفروع المنصوص علها بالقرار، وألا تزيد عن 100 الف جنيه مصري.

لفت نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هيئته أصدرت رخصتين للإصدار والتوزيع الإلكترونى للحوادث الشخصية متناهية الصغر.

رأى أن الهيئة نظمت لأول مرة آليات الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين النمطية -الإجبارى للسيارات وتأمين السفر، والتأمين على الحياة المؤقت- دون كشف طبى كمرحلة أولى بصدور القرار رقم 122 لعام 2015.

أشار إلى أن الرقابة اتخذت هذا الإجراء بهدف التيسير على المتعاملين فى الحصول على هذه المنتجات فى أسرع وقت ومن اقرب مكان من خلال جهات التوزيع المنتشرة فى أنحاء الجمهورية والمرخص لها بالتوزيع الإلكترونى مع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لسداد الأقساط التأمينية.

أكد أن الشمول التأمينى محور اهتمام الحكومات وجهات الرقابة الماية، والشركات، نظرا للعلاقة الوثيقة بين الشمول التأمينى والمالى، والنموالاقتصادى للدول.

اعتبر نائب رئيس الهيئة أن الشمول التأمينى يمثل إتاحة وتوفير كافة التغطيات والخدمات التأمينية، لمخلتف فئات وشرائح المجتمع بأسعار معقولة، وشروط ميسرة تتناسب مع مقدرتهم المالية وتساعد على رفع مستوى الوعى التامينى لهم.

تابع أن الهيئة حرصت عند صياغة الإستيراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفى، على تعزيز دور التامين فى تحقيق الشمول المالى، باعتباره المحرك الرئيسى لزيادة الطلب على التأمين، من خلال تحقيق الشمول التأمينى بتقديم الجديد من التغطيات التأمينية – الإجبارية والاختيارية – لفئات المجتمع.

لفت إلى أن ترويج هذه المنتجات بالاعتماد على الآليات التكنولوجية مع وضع التشريعات اللازمة لدعم ذلك، وتأكيدآ على حق المواطنين وبصفة خاصة البسطاء ومحدودى الدخل، فى الحصول على الحماية التأمينية لمخاطرهم بتغطيات وأسعار تتناسب مع دخولهم، وإتاحتها فى أقرب مكان من تواجدهم.

أشار إلى أن الإجرءات التى اتخذتها الهيئة لضمان الوصول إلى فئات المجتمع وإتاحة فرص مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، لافتا أن الشمول المالى يهتم بشرائح كثيرة فى المجتمع، خاصة المهمشة منها والتى لايوجد لديها منتجات رسمية، تناسب احتياجاتها.

أكد أن الشمول المالى يضمن لهذه الفئات منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتهم، وبالتالى خفض معدلات الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادى للأفراد والدولة.

