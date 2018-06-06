إجراءات حاسمة بغلق مصادر التلوث الصناعى بالمنطقة الصناعية فى قويسنا

المال-خاصعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا أمس الثلاثاء لاستعراض موقف معالجة الصرف الصناعى بالمنطقة الصناعية بقويسنا التى تضم 58 مصنعا منها 48 وفقت أوضاعها فيما يتبقى 10 مصانع ما زالت فى مراحل توفيق الأوضاع غير أنها تسير ببطء فى التعامل مع نظم المعالجة الخاصة بالصرف الصناع

المال-خاص

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا أمس الثلاثاء لاستعراض موقف معالجة الصرف الصناعى بالمنطقة الصناعية بقويسنا التى تضم 58 مصنعا منها 48 وفقت أوضاعها فيما يتبقى 10 مصانع ما زالت فى مراحل توفيق الأوضاع غير أنها تسير ببطء فى التعامل مع نظم المعالجة الخاصة بالصرف الصناعى.

وخلال الاجتماع الذى حضره وزراء البيئة والتجارة والصناعة والتنمية المحلية تقرر اتخاذ إجراءات حاسمة وجادة لإلزام المصانع المخالفة بتوفيق أوضاعها شملت توجيه إنذار أخير للمصانع الـ (١٠) التى ما زالت فى مراحل توفيق أوضاعها وتشكل تهديد النوعية البيئية خاصة أنها استنفدت المهلة الزمنية لتوفيق الأوضاع.

ووجه المهندس شريف إسماعيل بأنه فى حالة عدم التزام المصانع المخالفة، تقوم الجهات المعنية بتطبيق الاحكام الواردة بقانونيّ (تيسير إجراءات التراخيص والبيئة) فورا بغلق مصادر التلوث بها مع إلزام تلك المصانع بتطبيق أحكام القانون بعدم المساس بحقوق العاملين بها.

وتقرر أيضا قيام شركات الصرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة المعالجة التى أقيمت بالمنطقة لاستيعاب أحمال التوسعات المستقبلية للمنطقة الصناعية بقويسنا.

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