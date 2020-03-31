إجراءات جديدة لشركات السمسرة لحماية موظفيها من كورونا

اخذت شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية إجراءات جديدة طبقتها لضمان حماية موظفيها والعمالة لديها، بحسب ما صرح به مسئولو الشركات لـ«المال».

أشاروا إلى انه لم يتم تسريح عمالة وأن هذه الإجراءات جاءت بجانب الالتزام الحتمى بتوفير أدوات الحماية اللازمة، كالمطهرات، والمعقمات، فيما كان البعض الآخر أكثر حذرا بإضافة الكمامات، والقفازات البلاستيكية، وأجهزة تضخ موجات من الهواء الساخن لقتل البكتيريا.

قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية –ذراع السمسرة لبنك استثمار النعيم- إن الشركة اتخذت إجراءات لتقليل تواجد العنصر البشرى بمقر العمل بنسبة %50 عبر تطبيق نظام للعمل بالتناوب لبعض الإدارات التى يستلزم تواجدها كالسماسرة نظرا لاعتمادها فى العمل على نظام تكنولوجى معين، يرتبط بعدة جهات، من بينها مصر المقاصة والبورصة المصرية.

تابع: «الخدمات المساندة كالتحليل الفنى والأساسى، كانت فرصتها أكبر للعمل من المنزل، نظرا لعدم ضرورة تواجدها، وإمكانية تأدية مهامها عن بعد، وأن هذه الإجراءات جاءت بالطبع بجانب توفير المعقمات، والمطهرات، وأدوات النظافة والحماية».

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية –ذراع السمسرة لشركة بايونيرز القابضة- إن الشركة منحت موظفاتها الأمهات، وكبار السن إجازة مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما، بما يتوافق مع التوجيهات الرئاسية فى هذا الصدد.

أكد أنه تم تقليل تواجد العمالة بنسبة %50 والالتزام بتباعد المسافات بين الموظفين المتواجدين، ولا يوجد أكثر من اثنين بالغرفة الواحدة، بجانب توفير المعقمات والمطهرات، وأدوات السلامة والنظافة.

تابع أنه مُنِع العملاء من القدوم للفرع بشكل نهائى، مع تفعيل خدمات التداول الإلكترونى، وتطبيقات المحمول، ضمانا لعدم حدوث تجمعات.

أشار ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية – ذراع السمسرة للبنك العربى الإفريقي- أن الشركة منحت الأمهات المعيلات – السيدات اللاتى لديهن أطفال وليس لهن من يعول الأسرة – إجازات مدفوعة الأجر لحين انتهاء الأوضاع الطارئة الحالية.

أضاف: “كما قررت العربى الإفريقى للسمسرة تطبيق نظام العمل بالتناوب، لتقليل التجمعات لأدنى حد ممكن، والاعتماد بشكل كلى على التداول الإلكترونى عبر الإنترنت، أو تطبيقات المحمول”.

قال عمرو الجزيرى، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية –ذراع السمسرة لبنك عودة الإسلامي- إن الشركة طبقت نظاما يضمن تواجد %50 من العمالة فقط بمقراتها، عبر التناوب أسبوعيا بين السماسرة الذين يستلزم أداء عملهم التواجد بمقر الشركة، لارتباطهم بأنظمة التداول الإلكترونى.

تابع أن الإدارات الأخرى أصبحت تؤدى مهامها ووظيفتها عن بعد، كالجودة، والتحليل الفنى، والأساسى، مع عدم حضورهم لمقر العمل سوى فى حالات الضرورة القصوى، بجانب توفير أدوات السلامة، والنظافة، كالمطهرات، والمعقمات.

يقول الجزيرى إن “عربية أون لاين” منحت لموظفيها فرص الحصول على إجازات لمن لم يستنفذون أرصدتهم بعد، ومنح موافقات بإجازات لفئات السيدات، ومن لديهم تاريخ مرضى سابق.

يشار إلى أن عربية أون لاين التى أطلقها وزير قطاع الأعمال الحالى هشام توفيق، تعتمد منذ بدء عملها على التداول الإلكترونى، دون حاجة العملاء للذهاب إلى المقر سوى فى حالة فتح حساب.

كانت شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) “التابعة للبورصة المصرية “أعلنت الأحد عن الانتهاء من تطوير نظام للتصويت الإلكترونى يُمكن مساهمى الشركات من التصويت عن بعد، فى إطار القرارات الحكومية بمنع التجمعات.

يذكر أن البورصة المصرية أكدت فى بيان صدر الأحد أنه تم تسريع إجراءات الانتهاء من البرنامج وتفعيله، والحصول على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية وموافقة الهيئة العامة للاستثمارعلى تفعيل التطبيق الإلكترونى، لاستخدامه فى عقد اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العامة للشركات.