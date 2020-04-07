إجراءات جديدة بهيئة سلامة الغذاء لسرعة الإفراج عن البضائع (مستند)

أقرت هيئة سلامة الغذاء اليوم عددًا من الإجراءات، تسهيلًا على المستوردين والمصدرين ونوابهم من المستخلصين تماشيًا مع التسهيلات الممنوحة لهذا القطاع لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقامت الهيئة بتوزيع منشور على فروع الهيئة بالموانئ والمحافظات، للعمل بتلك الإجراءات الجديدة والتي شلمت استمرار العمل بشهادت الفحص والمطابقة للشحنات المستوردة المقدمة من الشركات المرفق بيانها للسلع الواردة بالقرار رقم 2 لسنة 2020 ، مع التنبيه على تلك الشركات بضرورة التسجيل لدى الهيئة القومية للغذاء على البريد الإلكتروني الخاص بها، وذلك للسلع الغذائية والأدوات الملامسة للغذاء حتى نهاية مايو المقبل.

كما قررت هيئة سلامة الغذاء فحص 25% فقط من السلع الغذائية تامة الصنع، والتي تم إجراء الفحص المسبق لها قبل الشحن بشرط مصاحبتها بشهادة فحص معتمدة من شركات الفحص المسجلة لدى الهيئة.

كما أنه في حالة شهادات الفحص المسبق الصادرة من شركات غير مدرجة لديها، أو حالة عدم مصاحبة الرسائل لشهادة فحص مسبق يتم إجراء فحص الكامل لتلك الرسائل طبقًا للنسب السابق العمل بها، مع التنبيه على الشركات المستوردة بحلول نهاية شهر مايو لسنة 2020 سيتم إعادة النظر في إجراءات الفحص لأي رسائل واردة من السلع المرفقة للقرار رقم 2 لسنة 2020 في حال عدم مصاحبتها لشهادة فحص مسبق من شركات الفحص والمطابقة المسجلة للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونصت الإجراءات الجديدة على أنه يكتفي بفحص نسبة 25% من رسائل مستلزمات إنتاج المصانع والواردة على بطاقات الاحتياجات للمصانع أو المستلزمات الصناعية الواردة على بطاقة الاستثمار للمصانع المدرجة بالقائمة المعتمدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء ” القائمة البيضاء”.

كما شملت الإجراءات شروط تطبيق القرار على الشحنات المستوردة الواردة، أن تكون الشحنات الواردة مطابقة لشهادة الفحص من حيث الأصناف – الكمية – القيمة – بلد الصنع – إسم المصنع / المنتج للسلعة / العلامة التجارية المرخص له بها – اسم المستورد – رقم / أرقام المواصفات القياسية التي تم الفحص عليها طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة في هذا الشأن.

وأشار المنشور الجديد بأنه يتم العمل بتلك التعليمات الجديدة اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية مايو المقبل، مع إلغاء أي تعليمات تعارض تلك التعليمات الجديدة.

قواعد جديدة للفحص المعملي لرسائل الأسماك المجمدة

وفي نفس السياق، قررت هيئة سلامة الغذاء قواعد جديدة يتعين مراعاتها عن الفحص المعملي لرسائل الأسماك المجمدة.

ونص القرار الذي أصدرته الهيئة اليوم في مادته الأولى على أن يتعين عند الفحص المعملى لرسائل الأسماك المجمدة المستوردة مراعاة أن تكون العضلات والأنسجة خالية تمامًا من الديدان واليرقات المتحوصلة سواء حية أو ميتة.

كما لا يسمح بوجود ديدان حية في التجويف البطنى، وأن تكون الأسماك قد تعرضت لعملية التجميد لقتل الطفيليات والديدان، التي قد تشكل خطرًا على صحة المستهلك وذلك على درجة حرارة- 28 درجة (أو أقل سلبًا) لمدة 32 ساعة. صورة من قرار الهيئة بخصوص التعامل مع الأسماك

نشأة الهيئة طبقًا للقانون 1 لسنة 2017

وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الالكتروني بها حتى الآن وعدم استكمال هيكلها الإداري.

السلع الغذائية التي يشملها القرار 991 لسنة 2015

ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة ومنها الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.