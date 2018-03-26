إجراءات تحفيزية لمواطنى مطروح للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

معتز محمود:

ساعات قليلة وتفتح اللجان الانتخابية فى مطروح أبوابها لاستقبال الناخبين للأدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الانتخابى لاختيار رئيس الجمهورية.

وتضم المحافظة الحدودية نحو 145 مركزا انتخابيا، ونحو 149 لجنة انتخابية. وتشهد محافظة مطروح تضافر للجهود الشعبية والرسمية والمجتمعية لتشجيع مواطنى المحافظة الحدودية والمقيمين بها للتوجه لمراكز الاقتراع للادلاء بأصواتها،

وقام عدد من رجال الأعمال بالمحافظة بتوفير٥٠٠ رحلة عمرة مجانية، للمشاركين في التصويت، يتم اختيارهم بشكل عشوائي للتحفيز للمشاركة في عملية التصويت من خلال الكشوف.

من جانبها قامت المحافظة بتخصيص أتوبيسات لنقل الناخبين من مدن المحافظة الثمانية خاصة بالمناطق البعيدة في الصحراء تيسيرا علي كبار السن من السيدات والرجال للإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع.

كما أنه تم تشكيل غرفة عملية مركزية تحت رئاسة المحافظ ، وغرف عمليات فرعية بالمراكز لمتابعة إجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية وتذليل أي عقبات أمام الناخبين.

وأعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، لسبت، عن انتهاء استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية بكافة أجهزتها التنفيذية والامنية والشعبية المقرر لها من 26 وحتي 28 مارس الجاري.

وأضاف أن جميع مرافق المحافظة ستكون فى خدمة العملية الانتخابية لضمان زيادة الاقبال على التصويت وحتى تكون محافظة مطروح دائما مثالا يحتذى به بين جميع محافظات مصر.

وشدد المحافظ على ضرورة توعية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بواسطة جميع الجهات المعنية خاصة الازهر والاوقاف والكنائس بالإضافة الى دور العمد والمشايخ والعواقل والمجلس القومى للمراة فى الدعوة للمشاركة حيث أن حجم مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية رسالة للعالم بمدى الوعي السياسي للمواطنين والحفاظ على حقهم الدستوري.

وأشار إلى أن دور المحافظة في الانتخابات الرئاسية المقبلة يقتصر على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، مع تخصيص أتوبيسات لنقل الناخبين من مدن المحافظة الثمانية خاصة بالمناطق البعيدة في الصحراء تيسيرا علي كبار السن من السيدات والرجال للإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع.

وأوضح أنه تم التنسيق مع اللجنة العليا لتحديد توقيت محدد للسيدات للادلاء باصواتهم فى اللجان المشتركة خاصة مع طبيعة المحافظة مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه كلا المرشحين.

وشدد محافظ مطروح على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مرافق المحافظة استعدادا للانتخابات بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة لتكون مهامها الرئيسية متابعة سير العملية الانتخابية وإزالة أى صعوبات ومواجهة أى مواقف طارئة مع التنسيق الدائم والمستمر مع مسئولى اللجان والمستشارين لتلقى اى شكاوى مع تجهيز غرفة عمليات فرعية بكل مركز من مراكز المحافظة برئاسة رئيس المدينة التابع لها وربطها بغرفة العمليات الرئيسية.

وأكد على استمرار أعمال اللجنة التنفيذية من المحافظة للمرور على المقرات الانتخابية ومتابعة تجهيزها قبل بدء الانتخابات، بوقت كافى مع توفير اى متطلبات من اللجنة العليا للانتخابات وتوفير مقاعد امام اللجان لانتظار الناخبين اثناء عملية التصويت تيسيرا عليهم.

وأضاف أن مديرية أمن مطروح ستقوم بالتنسيق والقوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية سواء اللجان أو المقار وعملية الفرز لحين الاعلان عن النتائج.

يذكر أن عدد الناخبين بمطروح لمن لهم الحق فى الادلاء باصواتهم 272397 ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 145 وعدد المقرات 145 بينما يبلغ عدد اللجان الفرعية 149 لجنة.