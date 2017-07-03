إجراءات الحماية من فقد الإيراد لتوقف المشروعات

المال ـ خاص: يواجه بعض المستثمرين وأصحاب المشروعات والمحلات التجارية والفنادق، مخاطر توقف أرباح مشروعاتهم عند وقوع خطر معين، مثل الحريق وغيرها، فى حين تقدم شركات التأمين التغطية لخطر فقد الإيراد ولكن معلومات العملاء عنه محدودة. وقال وليد سيد مصطفى، نائب رئيس اللجنة العامة للحريق بالاتحاد المصرى ل



المال ـ خاص:

يواجه بعض المستثمرين وأصحاب المشروعات والمحلات التجارية والفنادق، مخاطر توقف أرباح مشروعاتهم عند وقوع خطر معين، مثل الحريق وغيرها، فى حين تقدم شركات التأمين التغطية لخطر فقد الإيراد ولكن معلومات العملاء عنه محدودة.

وقال وليد سيد مصطفى، نائب رئيس اللجنة العامة للحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، وخبير التأمين الاستشارى، إن خطر فقد الإيراد، وهو ملحق إضافى لوثائق الحريق والهندسى لهذا النوع من التغطية، يطلق عليه أيضاً فقد الأرباح «Loss of Profit » أو الخسائر التبعية «Consequential loss » الناتجة عن الخسائر المادية، بسبب حادث مغطى سواء كان حريقا أو صاعقة أو أى من الأخطار الطبيعية المغطاه بالوثيقة.

وأضاف أن هذا التأمين يُمكن المؤمن له من استرداد أو استرجاع قيمة الخسارة التى فقدها من إجمالى الأرباح الناتجة عن نقص فى المبيعات، وكذلك الناتجة عن زيادة فى المصاريف المعقولة اللازمة لتخفيض النقص فى المبيعات، بسبب حادث مغطى تأمينياً سواء كان حريقا – صاعقة – انفجار – فيضانات – زلازل – أو أية خطر أخر مغطى بالوثيقة، أى لابد من حدوث حادث مادى ومفاجئ مغطى تأمينياً بالوثيقة، وينتج عنه خسارة مادية للمؤسسة أو المصنع.

وأوضح أن تلك التغطية تمتد لثلاثة أنواع من الأنشطة والمجالات، وهى تغطية فقد الأرباح « loss of profit » بالنسبة للأنشطة الصناعية، إذ يتم تعويض المستثمر الصناعى، عن توقف الأرباح عند وقوع خطر مغطى أو تعطل الماكينات عن العمل، وبالتالى توقف الإنتاج لفترة.

ولفت إلى أن تلك التغطية تسمى بـ «فقد الإيراد» loss of revenue بالنسبة للفنادق والمحلات التجارية، وهو تعويض صاحب المشروع التجارى، سواء محل أو شركة صغيرة أو غيرها ما دامت لديها ميزانيات، فيتم تعويضهم عن توقف إيرادات المشروع، بسبب عمليات البيع نتيجة حريق.

و أشار إلى أن هذه التغطية تسمى بوثيقة فقد الأرباح الناتج عن تأخير المشروعات بالنسبة للمشروعات الهندسية تحت الإنشاء، وذلك عند تعرض صاحب المشروع لتأخر استلام مشروعه خلال فترة التنفيذ.

و أكد أن تلك الوثيقة يمكن لأى عميل سواء شركة أو محل تجارى شراؤها، بشرط وجود ميزانيات لها وتحقيق أرباح وتكون فترة التعويض، هى أقصى فترة ممكنة ولازمة للعميل بعد وقوع الحادث لكى تعود المنشأة لحالتها قبل وقوعه، وهى تتراوح بين ثلاثة شهور وحتى ثلاث سنوات، فى حالات تأخر استلام المشروعات الهندسية، وتقوم خلالها شركة التأمين بتحمل قيمة الأرباح والمصاريف الثابتة تلك الفترة، وسدادها للعميل على دفعات عند استحقاقها .