إجراءات التصدير للمنشآت الغذائية بدون اشتراط شهادة صلاحية «صحية» خلال مايو (مستند)

أصدرت هيئة سلامة الغذاء تعليمات جديدة بخصوص السلع الغذائية التي تشرف الهيئة على مراقبة تداولها بهيئات الموانئ.

وقالت الهيئة في منشور لها تم تعميمه على كافة فروعها نص على أن “الهيئة تقوم بإصدار شهادة صلاحية للصادرات الغذائية بناء على طلب من السلطة المختصة بالبلد المستوردة أو بناء على طلب المصدر للرسالة الغذائية”.

عدم اشتراط وجود شهادة صلاحية «صحية» مع الشحنة المصدرة للقائمة البيضاء بالهيئة

ونص المنشور على قيام مشرفي فروع الهيئة بالموانئ بالسير بإجراءات التصدير لجميع المنشآت الغذائية المعتمدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء ” القائمة البيضاء ” بدون اشتراط وجود شهادة صلاحية ” صحية ” مع الشحنة المصدرة الا في حالة طلب الدولة المستوردة وبالأخص المملكة العربية السعودية مصاحبة الرسالة بشهادة الصلاحية ( منتجات خضار أو فاكهة مصنعة – الألبان ومنتجاتها).

العمل بالتعليمات الجديدة حتى نهاية مايو فقط

كما يتم قبول شهادة الصلاحية ” الصحية ” للشحنات المصدرة الصادرة عن مديريات الشئون الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان للمنشآت غير الموجودة بقائمة المعتمدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أن يتم العمل بتلك التعليمات حتى نهاية مايو الجاري. منشور هيئة سلاة الغذاء الجديد

نشأة الهيئة طبقًا للقانون 1 لسنة 2017

وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الالكتروني بها حتى الآن وعدم استكمال هيكلها الإداري.

السلع الغذائية التي يشملها القرار 991 لسنة 2015

ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة ومنها الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.