إجراءات أردنية جديدة بشأن الشاحنات المصرية

قال المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية في الإسكندرية، إن الشعبة تلقت خطاباً من جهاز تنظيم النقل البري برئاسة المهندس السيد متولي، بخصوص خزانات الوقود المعدلة والإضافية على الشاحنات المصرية القادمة للأردن.

وأفاد الخطاب الذي تلقت شعبة النقل الدولي نسخة منه بأن سلطات النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية طلبت إثبات التعديل علي رخصة القيادة من قبل القائم علي التعديل.

وأشارت النقل الدولي، إلى أن وزير النقل بالمملكة العربية الأردنية الهاشمية، قد خاطب الفريق كامل الوزير وزير النقل بمصر، أنه أصدر تعليماتة بعدم تطبيق أي غرامات أو ضرائب علي تلك الشاحنات التي أثبتت تعديل خزانات الوقود والنضافة بعد إثبات المصنع ذلك علي رخصه القيادة ، بالإضافة إلي عدم إلزام السائق بتقديم اي اثبات أخر سوء التعديل الذي تم من قبل المصنع للخزانات علي الرخصة، مع عدم إلزام السائق بتقديم تعهد بإزالة تلك الخزانات والمضافة منها.

ونوهت الشعبة النقل الدولي واللوجستيات ، إلى أن سلطات النقل الاردنية، شددت باستمرار العمل بالاستثناء الخاص بالقرار للمركبات القادمة من جمهورية مصر العربية ، لحين عقد اجتماع اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة ديسمبر المقبل، يأتي القرار في إطار استمرار جهود التعاون المشترك بين سلطات النقل بمصر والأردن واستمرارها في دعم العلاقات الاقتصادية.