إجازة عيد الفطر 2023.. موعد العطلات للقطاعين الحكومي والخاص

حددت رئاسة مجلس الوزراء، إجازة عيد الفطر 2023 في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تبدأ الإجازة من يوم الجمعة الذي يوافق 21 من شهر أبريل القادم، لتستمر لمدة 4 أيام، بالنسبة للقطاع الحكومي، أي ستنتهي يوم الاثنين 24-4-2023، بينما موظفي القطاع الخاص تستمر لمدة 3 أيام، لتبدأ من يوم الجمعة الموافق 21 أبريل القادم، وحتى الأحد الذي يوافق 23 من الشهر ذاته.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد عيد الفطر 2023، وأيام الإجازات في عيد الفطر المبارك، لكل من القطاعين الحكومي والخاص، طبقا لجدول الإجازات المعلنة، من خلال رئاسة الوزراء، التي قد أدرجته ببداية العام الجديد 2023.

إجازة عيد الفطر 2023 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص

حرص آلاف المسلمين على معرفة موعد إجازة عيد الفطر 2023، مع قرب قدوم شهر رمضان الكريم للتجهيز للاحتفال به وسط الأحباب والأقارب، حيث يتطلع الشعب المصري، لمعرفة موعد إجازة عيد الفطر 2023، وحان اقتراب الأمة العربية والإسلامية، من الاستقبال لشهر رمضان الكريم 2023.

موعد إجازة عيد الفطر 2023

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد عيد الفطر 2023، وأيام الإجازات في عيد الفطر المبارك، لكلا من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، طبقا لجدول الإجازات المعلنة، من خلال رئاسة الوزراء، التي قد أدرجته ببداية العام الجديد 2023.

ويعد موعد إجازة عيد الفطر 2023، أحد الأسئلة الشائعة التي يكثر اليحث عنها، من خلال ملايين المصريين بشكل خاص، وعبر الأمة العربية والإسلامية كلها وتكون بشكل عام، ويكون باعتبار أننا في صدد القدوم لشهر رمضان، عقب إعلان دار الإفتاء المصرية، أن يوم الثلاثاء الماضي، يكون أول أيام شهر شعبان الكلايم، الذي سيعتبر مرحلة البداية، لكافة النفحات الروحانية والدينية المرتبطة في شهر رمضان.

من المترقب أن يوافق أول أيام شهر رمضان، يوم الخميس الموافق 23/3/2023، حيث يفصلنا على استقبال الشهر الكريم 22 يوما، طبقا التقويم الهجري والتقويم الميلادي.

موعد عيد الفطر 2023 فلكيا

أعلنت الحسابات الفلكية أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك، سيصادف الجمعة الموافق يوم 21-4-2023، على أن سيتم استطلاع هلال غرة في شهر شعبان 1444، في يوم الخميس الموافق بالتقويم الميلادي 20-4-2023، وبالتقويم الهجري يوم 29 من شهر رمضان، وطبقا لهذه التقارير الصادرة من خلال معهد البحوث الفلكية، فإنه سيتبقى على موعد عيد الفطر لعام 2023 أقل من شهرين.

إجازة عيد الفطر المبارك

أعلن مجلس الوزراء من خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن جدول إجازات شهر أبريل المقبل، والذي يتضمنها الإجازات عيد الفطر المبارك 2023، حيث تبدأ الإجازة من يوم الجمعة الذي يوافق 21 من شهر أبريل القادم، وستستمر لمدة 4 أيام، بالنسبة للقطاع الحكومي، أي ستنتهي يوم الاثنين 24-4-2023.

حددت رئاسة مجلس الوزراء، إجازة عيد الفطر 2023 في القطاع الخاص لمدة 3 أيام، لتبدأ من يوم الجمعة الموافق 21 إبريل القادم، وحتى الأحد الذي يوافق 23 من الشهر ذاته.