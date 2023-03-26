إجازة عيد الفطر 2023.. أجندة العطلات الرسمية للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية

توافق إجازة عيد الفطر 2023 يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، على أن تكون 3 أيام للعاملين في القطاع الخاص، و4 أيام للعاميلين بالقطاع العام، وفقًا لأجندة العطلات الرسمية للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد إجازة عيد الفطر 2023 واستعداد العديد من الأسر لهذه المناسبة سواء لشراء ملابس العيد أو مستلزماته من كحك أو خلافه من المظاهر التي تميز تلك المناسبة الخاصة…

إجازة عيد الفطر 2023.. الاستعداد للمناسبة بشراء ملابس جديدة

يتساءل العديد من المسلمين في مصر عبر عدد من المنصات عن موعد عيد الفطر 2023، وعن إجازة عيد الفطر، خلال اليوم الأحد 26 فبراير 2023 الذي يزامن الرابع من رمضان، حيث تود العديد من الأسر الاستعداد لهذه المناسبة سواء لشراء ملابس العيد أو مستلزماته من كحك أو خلافه من المظاهر التي تميز تلك المناسبة الخاصة.

أول أيام عيد الفطر 2023

كشفت الصفحة الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مرصد حلوان، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موعد عيد الفطر 2023 في مصر، موضحة أن يوم الجمعة الموافق 21 أبريل يوافق أول أيام شهر شوال 1444، وهو أول أيام عيد الفطر 2023، وفقًا للحسابات الفلكية.

وأكمل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك ستكون الساعة 5:47 صباحا في القاهرة الكبرى، والـ 5:48 في الجيزة، والـ 5:51 في الإسكندرية.

إجازة عيد الفطر 2023

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك 2023 يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، على أن تكون 3 أيام للعاملين في القطاع الخاص، و4 أيام للعاميلين بالقطاع العام، وفقًا لأجندة العطلات الرسمية للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

موعد استطلاع هلال عيد الفطر المبارك 2023

يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلى، يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 2023/4/20 (يوم لرؤية)، ومن المفترض أن تقوم دار الافتاء باستطلاع هلال شوال وتحديد موعد صلاة العيد.

رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2023

أرق تحية وأحلى كلام وأجمل تهاني بالعيد وأطيب أماني وأزكى سلام.

أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك علينا وعليكم.

كل ثانية، كل دقيقة، كل ساعة، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل عام وأنتم بألف خير.

أحلى التهاني والورود لك يا سيدي، الناس عيدها يومين وأنت طول العمر عيدي.

كل عيد والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك، وجنة ربي هي سكناك.

أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواباً أنت عنوانه، أهنئك بقدوم العيد وأيامه.