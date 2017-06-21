إجازة عيد الفطر أسبوعان مع الاحتفال بسلمان وليا للعهد

خالد بدر الدين:أعلنت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء إن المملكة مددت إجازة عيد الفطر أسبوعا لتصل إلى حوالى 17 يوما لأول مرة منذ سنوات طويلة، حيث تنتهي هذا العام في 15 شوال بدلا من 7 وذلك للاحتفال بمراسيم ملكية أعفت الأمير محمد بن نايف من منصب ولي العهد ليحل محله الأمير محمد بن سلمان.وذكرت

خالد بدر الدين:

أعلنت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء إن المملكة مددت إجازة عيد الفطر أسبوعا لتصل إلى حوالى 17 يوما لأول مرة منذ سنوات طويلة، حيث تنتهي هذا العام في 15 شوال بدلا من 7 وذلك للاحتفال بمراسيم ملكية أعفت الأمير محمد بن نايف من منصب ولي العهد ليحل محله الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت وكالة رويترز، إن شهر شوال الذى من المتوقع أن يبدأ يوم الأحد المقبل، للاحتفال بعيد الفطر المبارك يحصل الموظفون في القطاع الحكومي خلاله على إجازة 10 أيام بعد صيام شهر رمضان المبارك.

وجاء فى تقرير وكالة الأنباء السعودية “رغبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في التسهيل على أبنائه وبناته المواطنين.. فقد وجه بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لجميع موظفي القطاع الحكومي لتكون بداية الدوام يوم الأحد الموافق 15/ 10/ 1438 هجرية أى بعد حوالى أسبوعين من نهاية شهر الصوم.

