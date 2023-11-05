إجازات ديسمبر 2023.. 13 يوما عطلات رسمية للموظفين والطلاب

يتبقى 10 أيام عطلات رسمية ضمن إجازات ديسمبر 2023، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية، حيث ترتفع معدلات البحث عن الإجازات الرسمية لشهر ديسمبر 2023 كآخر شهر في العام وتكثر فيه الاحتفالات بنهاية العام الميلادي وانتظار عام 2024.ب

بوابة “المال نيوز” ترصد من خلال التقرير التالي إجازات ديسمبر 2023 وأجندة الاجازات المنتظرة في عام 2024.

إجازات ديسمبر 2023.. العطلات المقررة في ديسمبر 2023

تضمن شهر ديسمبر المقبل إجازات رسمية وهي كالتالي:



الجمعة 1 ديسمبر والسبت 2 ديسمبر: نهاية الأسبوع.

الجمعة 8 ديسمبر والسبت 9 ديسمبر: نهاية الأسبوع.

من الأحد 10 ديسمبر إلى الثلاثاء 12 ديسمبر: إجازة الانتخابات الرئاسية.

الجمعة 15 ديسمبر والسبت 16 ديسمبر: نهاية الأسبوع.

الجمعة 22 ديسمبر والسبت 23 ديسمبر: نهاية الأسبوع.

الجمعة 29 ديسمبر والسبت 30 ديسمبر: نهاية الأسبوع.

إجاز

إجازات ديسمبر 2023.. بداية من الجمعة 1 ديسمبر

يبدأ شهر ديسمبر في يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

السبت 2 ديسمبر 2023

الجمعة 8 ديسمبر 2023

السبت 9 ديسمبر 2023

الجمعة 15 ديسمبر 2023

السبت 16 ديسمبر 2023

الجمعة 22 ديسمبر 2023

السبت 23 ديسمبر 2023

الجمعة 29 ديسمبر 2023

السبت 30 ديسمبر 2023

الإجازات المتبقية خلال نوفمبر 2023



الجمعة 10 نوفمبر 2023

السبت 11 نوفمبر 2023

الجمعة 17 نوفمبر 2023

السبت 18 نوفمبر 2023

الجمعة 24 نوفمبر 2023

السبت 25 نوفمبر 2023

أجندة إجازات السنة الجديدة 2024

يمكن حساب عدد ايام الاجازات الرسمية بخلاف العطلات الأسبوعية التي يحصل عليها العاملون خلال العام الجديد وتكون إجازة مدفوعة الأجر.

عيد الميلاد المجيد يوم الأحد 7 يناير 2024

ثورة 25 يناير وعيد الشرطة الخميس 25 يناير 2024.

عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 تنتهي الجمعة 12 أبريل 2024

عيد تحرير سيناء الثلاثاء 25 أبريل 2024

عيد العمال يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024

شم النسيم يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024

عيد الأضحى المبارك يوم السبت 15 يونيو 2024 وحتى الأربعاء 19 يونيو 2024

ذكرى ثورة 30 يونيو الأحد الموافق 30 يونيو 2023

رأس السنة الهجرية الإثنين الموافق 8 يوليو 2023

بذكرى ثورة 23 يوليو 1952 يوم الثلاثاء 23 يوليو 2023

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

نصر السادس من أكتوبر يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.