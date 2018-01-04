إثيوبيا نافية الإفراج عن معتقلين لديها: خطأ في الترجمة

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن نفت الحكومة الإثيوبية اعتزامها الإفراج عن كل السجناء السياسيين، وقالت إنها ستفرج عن بعضهم فقط، وفقا لبي بي سي. وقال مساعد لرئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم، إن "خطأ في الترجمة" قاد إلى تحريف التصريحات والقول بأن الإفراج سيشمل كل السجناء السياسيين. وكان هايلى مريم ديس

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

نفت الحكومة الإثيوبية اعتزامها الإفراج عن كل السجناء السياسيين، وقالت إنها ستفرج عن بعضهم فقط، وفقا لبي بي سي.

وقال مساعد لرئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم، إن “خطأ في الترجمة” قاد إلى تحريف التصريحات والقول بأن الإفراج سيشمل كل السجناء السياسيين.

وكان هايلى مريم ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا، قد قال متحدثا لوسائل إعلام محلية فى العاصمة أديس أبابا أمس إن بلاده ستطلق سراح ساسة مسجونين باتهامات بينها الضلوع فى الإرهاب بغرض دعم المصالحة الوطنية، وأضاف أنه يعتزم إغلاق مركز احتجاز يُزعم استخدامه في تعذيب السجناء.

ولا يزال من غير الواضح عدد الأشخاص الذين سيتم إطلاق سراحهم، أو توقيت الإفراج.

وكانت منظمة العفو الدولية قد رحبت بإعلان رئيس وزراء إثيوبيا، أمس، قائلة إنها قد تكون دليل على نهاية “حقبة من القمع الدموي في البلاد”.

وطالما نفت إثيوبيا أن يكون هناك أي سجناء سياسيين في البلد “كما تدعي جماعات حقوق الإنسان والمعارضة”.

وشهدت الدولة الواقعة فى منطقة القرن الأفريقى أعمال عنف استمرت 3 سنوات تقريبا حيث تفجرت الاحتجاجات أولا فى إقليم أوروميا بسبب مزاعم استيلاء على أراض، ومنذ ذلك الحين جرى سجن عدد من الساسة المعارضين بتهم الضلوع فى أعمال إرهابية والتآمر مع جبهة تحرير أورومو الانفصالية التى صنفتها الحكومة على أنها جماعة إرهابية.

وأفاد تحقيق تم تكليف البرلمان بإجرائه بأن نحو 700 شخص لقوا حتفهم فى واحدة من موجات الاضطرابات التى حدثت خلال أشهر من الاحتجاجات بين عامى 2015 و2016.

