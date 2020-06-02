سيـــاســة

إثيوبيا تعلن مصادر تمويل سد النهضة.. وتؤكد: «كورونا» خنق جهود البناء

المكتب كشف أنه يعمل على جمع 1.2 مليار بر حتى نهاية السنة المالية الحالية مضيفا أن جائحة الفيروس تسببت في اختناق الجهود الجارية، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
المال - خاص 2:47 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20 2:47 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لـ سد النهضة الإثيوبي إنه جمع 605 ملايين بر إثيوبي خلال الأشهر الماضية لتمويل السد.

وبحسب “سبوتنيك نيوز” أشار المكتب إلى أنه تم تأمين الدعم المالي من المجتمع من خلال شراء السندات و(8100) خدمة الرسائل القصيرة، مشيرا إلى أنه تم جمع 79 مليون بر خلال شهر أبريل الماضي من إجمالي الدعم المالي الذي تم جمعه.

وكشف المكتب أنه يعمل على جمع 1.2 مليار بر حتى نهاية السنة المالية الحالية مضيفا أن جائحة الفيروس تسببت في اختناق الجهود الجارية، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأشار مكتب التنسيق العام إلى أن الإثيوبيين ساهموا بأكثر من 13 مليار بر (41 مليون دولار أمريكي) في بناء سد النهضة منذ إعلانه عام 2011.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت عن خططها لتخصيص أكثر من ألفي شاب لتجهيز الأرض وراء سد النهضة الإثيوبي الكبير قبل بدء ملئه.

وأكد المدير العام لوكالة خلق فرص العمل وتطوير المؤسسات في إقليم بينيشانجول جموز، بشير عبد الرحيم، خلال مقابلة أجراها مع صحيفة “أديس زيمن” الإخبارية أن أكثر من ألفي شاب سيقومون بتطهير الأراضي الممتدة على مساحة ألف هكتار من خلال إزالة الأشجار والشجيرات والحجارة خلف السد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا لبدء المرحلة الأولى من عملية تعبئة المياه بحلول شهر يوليو المقبل.

وأوضح بشير، أن 29 ألف بر إثيوبي خُصصت لعمليات التطهير لكل هكتار من الأرض مشيرا إلى أن أربعين في المئة من عملية تطهير الأراضي ستنفذ من قبل شباب من مناطق حول السد بينما تبقى نسبة 60 في المئة المتبقية من العمل للمجتمعات الأخرى التي تبحث عن عمل في المنطقة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

إثيوبيا تعلق على حادث الاشتباك الحدودي مع السودان: لا نرى سببا للدخول في عداء

المال - خاص 1:41 م, الأحد, 31 مايو 20

الجيش السوداني: اتصالات دبلوماسية مستمرة قبل الانزلاق إلى حرب مع إثيوبيا

المال - خاص 10:05 م, الجمعة, 29 مايو 20

مقتل ضابط سوداني في اشتباكات مع ميليشيا إثيوبية

مصطفى الجُدي 12:28 ص, الجمعة, 29 مايو 20

مصر : إثيوبيا تريد ملء خزان سد النهضة بلا قيد ودون أدنى مراعاة لمصالح دول المصب

هاني جميعي 6:58 م, الجمعة, 10 يناير 20

مصر : مفاوضات سد النهضة كشفت عن تعنت إثيوبيا​ ونواياها للسيطرة على النيل

هاني جميعي 6:44 م, الجمعة, 10 يناير 20

صحف سودانية تؤكد توافق مصر وإثيوبيا على ملء سد النهضة في 7 سنوات

المال - خاص 1:47 م, الأحد, 17 نوفمبر 19