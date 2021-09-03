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إثيوبيا تعلن إحباط محاولة لتعطيل أعمال سد النهضة انطلاقا من السودان (صور)

لتعطيل أعمال بنائه
أحمد إسماعيل 9:21 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21 9:21 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21

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أكد الجيش الإثيوبي إحباطه محاولة لعناصر متحالفين مع “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” المتمردة، التسلل من أراضي السودان إلى المنطقة التي يقع فيها سد النهضة لتعطيل أعمال بنائه.

وذكر منسق العمليات في المركز القيادي لمجموعة القوات المشتركة في منطقة متكل، العقيد سيفو إينغي، -كما ذكرته شبكة روسيا اليوم-: إن الجيش الإثيوبي أحبط هذا المخطط وقتل خلال العملية أكثر من 50 إرهابيا، وأصاب أكثر من 70 آخرين كانت بحوزتهم أسلحة خفيفة وثقيلة وألغام.

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وأوضح المسؤول، حسب تصريحات منشورة على صفحة الجيش الإثيوبي في “فيسبوك”، أن “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” تكبدت هزيمة، وتوجه جزء كبير من قواتها إلى الشمال بغية محاولة تعطيل أعمال بناء سد النهضة، غير أنهم فشلوا”.

ونشر الجيش صورا قيل إنها تظهر أسلحة تمت مصادرتها خلال العملية.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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