إثيوبيا تعلق على حادث الاشتباك الحدودي مع السودان: لا نرى سببا للدخول في عداء

حثت الوزارة، البلدين على العمل سويًا من خلال الآليات العسكرية الموجودة للتحقيق في ملابسات الحادث.

أصدرت وزارة خارجية إثيوبيا ، اليوم الأحد، بيانًا، بشأن الحادث الحدودي مع السودان.

وبحسب “سبوتنيك نيوز” أعربت الوزارة، في بيانها، عن تعاطفها وتعازيها لأسر ضحايا الحادث الحدودي مع السودان.

وحثت الوزارة، البلدين على العمل سويًا من خلال الآليات العسكرية الموجودة للتحقيق في ملابسات الحادث، مؤكدة أنها “لا ترى أي سبب لدخول البلدين في حالة من العداء”.

واستدعت وزارة الخارجية السودانية، أمس السبت، القائم بالأعمال الإثيوبي احتجاجاً على مقتل ضابط وإصابة تسعة من المدنيين والعسكريين في اشتباك الخميس بين ميليشيا إثيوبية والقوات السودانية في منطقة الفشقة الحدودية بين البلدين، متهمةً القوات الإثيوبية بمساندة هذه الميليشيا.