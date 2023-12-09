إثيوبيا تتجه نحو التخلف عن السداد مع تعثر محادثات حاملي السندات

تقف إثيوبيا على شفا التخلف عن سداد ديونها بعد انتهاء المحادثات مع حاملي السندات الدولية في البلد الواقع شرق أفريقيا البالغة قيمتها مليار دولار دون اتفاق، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وقادت التكلفة المجمعة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد ” كوفيد-19″ والحرب الأهلية التي انتهت مؤخرًا في منطقة تيغراي الشمالية، إلى وقوع إثيوبيا، التي يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها واحدة من أكثر الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، في المعاناة من أجل سداد ديونها.

وقالت وزارة المالية الإثيوبية إن “ضغوط السيولة الخارجية الحادة” دفعتها إلى إبلاغ حاملي السندات أنها لن تكون في وضع يسمح لها بدفع فائدة سندات بقيمة 33 مليون دولار مستحقة في 11 ديسمبر الجاري ، وهو حدث من شأنه أن يؤدي إلى التخلف عن السداد.

وأضافت وزارة المالية في بيان “للأسف، في الوقت القصير المتاح بين بدء المناقشات والموعد القادم لدفع الفائدة، لم يتم التوصل إلى اتفاق.’.

وقالت لجنة حملة السندات إنها تعتبر قرار عدم سداد مبلغ 33 مليون دولار “غير ضروري ومؤسف” في ضوء ما قالت إنها مهلة قصيرة للغاية للمشاركة في المحادثات “وكذلك عرض قرار عدم سداد المبلغ على اللجنة”. دفع القسيمة كأمر واقع”.

وأضافت أنها مستعدة لـ “التعامل البناء والاستباقي مع السلطات الإثيوبية”.

وقالت وزارة المالية إن إثيوبيا “ستعمل على توسيع التواصل مع حاملي سنداتها الدولية” وستجري اتصالا الأسبوع المقبل لوضع مقترح محتمل للديون.

وأضافت إنه خلال المحادثات مع حاملي السندات، وضع الخطوط العريضة “لاقتراح أولي لإعادة الهيكلة” ثم بعد عرض مضاد من حاملي السندات، تم تقديم اقتراح نهائي.

وأشارت إلى أن ذلك سيتضمن تأجيل موعد السداد المقرر في 2024، وخفض معدل القسيمة إلى 5.5% من 6.625%، بالإضافة إلى تأجيل المزيد من الدفعات المؤقتة.