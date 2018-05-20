إثيوبيا: السعودية ستفرج قريباً عن رجل الأعمال محمد حسين العمودي

رويترزقال أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، إن السعودية ستفرج عن رجل الأعمال والملياردير السعودي المولود في أثيوبيا محمد حسين العمودي، الذي احتُجز في نوفمبر الماضي في إطار حملة على الفساد.وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات، في وقت متأخر من مساء السبت لدى عودته قادمًا من السعودية، واجتمع مع ولي العهد

رويترز

قال أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، إن السعودية ستفرج عن رجل الأعمال والملياردير السعودي المولود في أثيوبيا محمد حسين العمودي، الذي احتُجز في نوفمبر الماضي في إطار حملة على الفساد.

وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات، في وقت متأخر من مساء السبت لدى عودته قادمًا من السعودية، واجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارة استمرت يومين.

يشار إلى أن محمد حسين العمودي، نجل أب سعودي وأم إثيوبية، وله استثمارات ضخمة في قطاعات البناء والزراعة والتعدين في إثيوبيا، وكان ضمن 11 أميراً وأربعة وزراء حاليين وعدد من رجال الأعمال البارزين الذين احتجزوا أثناء حملة شنتها هيئة جديدة لمكافحة الفساد.

وقال أبي في العاصمة أديس أبابا: “سجن إثيوبي واحد هو سجن كل الإثيوبيين. احتجاز الشيخ العمودي يتصدر اهتمامات كل الإثيوبيين”.

وأضاف وسط حشد: “تقدمنا بطلب، ونحن واثقون إنه سيطلق سراحه في وقت قريب جدًا”.

ورفضت السلطات السعودية مزاعم عن سوء إدارة حملة مكافحة الفساد التي شملت احتجاز الملياردير الأمير الوليد بن طلال، أحد أكبر المستثمرين في المملكة.

وقال مسؤولون في الرياض إنه تم إطلاق سراح أغلب المحتجزين بعد تسويات مالية قالوا إنها وفرت أكثر من 100 مليار دولار من النخبة.

وأعلنت إثيوبيا يوم الجمعة، إن السعودية وافقت على إطلاق سراح ألف أثيوبي كانوا مسجونين في المملكة في اتهامات مختلفة.

ويقوم المسؤولون في الرياض بترحيل أكثر من 500 ألف مهاجر إثيوبي غير شرعي عاد 150 ألفًا منهم حتى الآن.