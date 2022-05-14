«إثمار»: معرض The Investor Expo يقدم تسهيلات للمستثمرين وشركات التسويق

تنظم شركة إثمار لتنظيم المعارض العقارية معرض The Investor EXPO والذي يعتبر أول معرض عقاري يعقد بعد إجازة عيد الفطر لاختبار القوى الشرائية في أعقاب أزمة التضخم العالمي.

وكانت إثمار قد عقدت منتدى لشركات التسويق العقاري خلال شهر مارس الماضى وذلك للتمهيد لعقد المعرض يومي 13 و 14 مايو الجاري؛ وخلال المنتدى أكد محمد الحسيني الرئيس التنفيذي لشركة “إثمار”، حضور نخبة من شركات التسويق العقاري من القاهرة والمحافظات.

وقال “الحسيني” إن المعرض سيكون الوجهة العقارية الأولى فى مصر والعالم العربى لما يقدمه من فرص وتسهيلات لم يسبق لها مثيل للمستثمرين وأيضاً لما يقدمه من فرص حصرية تستفيد بها شركات التسويق التي تعمل على العاصمة الجديدة .

وذكر الحسينى تفاصيل جولة “إثمار” بالخارج وما تم إثارته في ملتقى المستثمرين فى السعودية والكويت ضمن ملف تصدير العقار المصرى.

وفي سياق متصل؛ تشارك شركة CCR DEVELOPMENTS للتطوير العقاري مشاركتها في فعاليات معرض THE INVESTOR EXPO.

وقال ريمون تغيان، المدير التنفيذي لشركة CCR للتطوير العقاري، إن المعرض فرصة للعملاء الباحثين عن مشروعات مميزة، وتخطط الشركة كذلك لتقديم عروض حصرية على مشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال فعاليات المعرض، مؤكدا أن هذه العروض حصرية ولن تتكرر.

وأشار إلى أن مشروع “فرونت جيت” يقع في مكان مميز بمنطقة MU23 بالعاصمة الإدارية وبالقرب من الفندق الذي تنعقد به فعاليات المعرض، مما يجعل للعميل فرصة لرؤية المشروع والاطلاع على حجم الإنشاءات به حيث وصلت نسبة الإنشاءات بالمشروع لنحو 30% وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وأوضح أن مشروع “فرونت جيت” عبارة عن مشروع تجاري إداري سكني فندقي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقع على مساحة 4055 مترا مربعا، ويتكون من دور أرضي و7 أدوار متكررة.

وأشار إلى أنه من المخطط بدء تسليم المشروع في سبتمبر 2023 والانتهاء من تسليم المشروع بالكامل أوائل 2024.

وتابع: إن المشروع يتم تقسيمه ليضم الأدوار الأرضي والأول والثاني أنشطة تجارية، والأدوار الثالث والرابع والخامس والسادس أنشطة إدارية وعيادات بمداخل منفصلة لكل منها، والدور السابع سكني فندقي، وسيخدم المشروع الكثافة السكانية بالمناطق المحيطة به.

ولفت إلى أن الشركة بدأت أعمالها بالسوق العقارية في عام 2018، وتمتلك سابقة أعمال لنحو 100 مشروع منفصل، و2 كومباوند سكني، وقررت الشركة التوجه باستثماراتها للعاصمة الإدارية الجديدة لما للمشروع من أهمية قومية واستثمارية، فهو يتضمن فرصا استثمارية واعدة وتسهيلات للمطورين وفرص للعملاء.فيما تعتزم شركة نخيل للتطوير العقاري المشاركة بمشروعي “Double Two Tower” و“Trio V Tower” بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال فعاليات معرض The Investor Expo.

وقال شريف الدمياطي رئيس القطاع التجاري بشركة نخيل للتطوير العقاري، إن معرض The Investor Expo، إحدى الفعاليات العقارية القوية التي تنطلق بالسوق العقاري وتلقى إقبالا قويا من المستثمرين والعملاء للتواجد بها، نظرا للتنوع الذي تتضمنه محفظة المشروعات المعروضة خلال فعاليات المعرض.

وأوضح أن الشركة تتواجد خلال فعاليات المعرض بمشروعي “Double Two Tower” و“Trio V Tower”، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتعاون الشركة فيهما مع شركاء نجاح أقوياء ومميزين ليكونا قادرين على المنافسة المحلية والعالمية.

وأشار رئيس القطاع التجاري بشركة نخيل للتطوير العقاري، إلى أن الشركة انتهت من أعمال الحفر بمشروع “Trio V Tower” وحصلت على تراخيص المشروع تمهيدا لبدء التنفيذ وبقوة خلال العام الجاري، كما انتهت الشركة من تسويق نحو 80% بالمشروع بنهاية العام الجاري، وهو ما يتم وفقا للخطة التنفيذية والتسويقية للمشروع.

وأضاف أنه تم تسويق نحو 30% من مشروع “Double Two Tower” وهو عبارة عن مشروع تجاري – إداري -فندقي، يقع على مساحة إجمالية تبلغ 9 آلاف متر مربع، ويشغل الجزء التجاري الطابقين الأرضى والأول على مساحة 4 آلاف متر للدور بما يمثل حوالي 45% من إجمالي مساحة المشروع، وباقى الأدوار على مساحة 1350 مترًا مربعًا لكل دور تمثل 15% من المساحة الإجمالية للمشروع، وجاري تنفيذ أعمال الجسات وتسوية أرض المشروع.

كما تشارك شركة “هوم تاون” للتطوير العقاري و خلال فعاليات المعرض للإعلان عن أنظمة سداد جديدة تناسب احتياجات جميع العملاء.

وتقدم شركة “هوم تاون” عروضًا قوية، وذلك من خلال أنظمة سداد مختلفة تتمثل فى أربعة أنظمة، أولها “نظام بعد الاستلام” من خلال سداد 30% مقدم والاستفادة ب 10% خصما على إجمالي ثمن الوحدة على أن يتم دفع أول قسط بعد الاستلام بعام.وتقدم الشركة “نظام الSemi Cash” عن طريق دفع مقدم 25% والاستفادة بخصم 25% على إجمالي ثمن الوحدة وتقسيط باقي ثمن الوحدة على 4 سنوات.

كما تقدم الشركة “نظام الكاش” بخصم 40% من إجمالي ثمن الوحدة، “أنظمة السداد المتساوية” بدفع 20% مقدم والاستفادة بخصم 10% على إجمالي ثمن الوحدة وتقسيط باقي ثمن الوحدة على 8 سنوات.

وقالت دكتورة إيمان صلاح، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تستهدف خلال الفترة الحالية زيادة قاعدة عملائها وجذب عملاء جدد من خلال تقديم أفضل العروض لتلائم عملاء الشركة وتيسير عملية السداد لهمحيث قامت الشركة أيضاً بتعديل تصميم واجهات مشروع الشركة “Udora” وذلك للوصول لأعلى درجة من إعجاب عملاء الشركة بتصميمات مشروعاتها وجذب عملاء جدد.

وتمتلك شركة “هوم تاون” للتطوير العقاري والتى تم إطلاقها عام 2017 أربعة مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تصل ل 10 مليارات جنيه، وتتنوع بين تجاري وإداري وطبيأولها مشروع “زاها” الذي يعد باكورة مشروعات الشركة بمنطقة الMU23 والتى تعد أفضل وأهم مواقع بالعاصمة الجديدة، وهو مشروع تجاري إداري طبي على مساحة 7200 م2. ويتكون المشروع من أرضي و10 طوابق وبلغت نسبة التنفيذ به أكثر من 65% ويتم تسليم المشروع بنهاية العام الحالي، واستطاعت الشركة تحقيق مبيعات بنسبة 100% من المراحل التى تم طرحها من المشروع فى الشقين التجاري والطبي،على أن يتم بدء تسويق باقي مراحل المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي.

والمشروع الثاني هو “لافاييت مول” وهو تجاري ترفيهي على مساحة 43 ألف متر ويقع المشروع بأفضل مواقع الداون تاون أمام فندق الماسة مباشرة فى القطعة رقم 1 بجوار المحطة المركزية للمونوريل، وهو مكون من أرضي وخمسة طوابق بالإضافة إلى 2 بدروم.

ويضم المشروع حوالي 600 محل تجاري و85 مطعم وكافيه وبه أيضاً منطقة ألعاب للأطفال ومنطقة للتزلج على الجليد ونافورة راقصة، يعمل على تصميم المشروع شركة DMA للاستشارات الهندسية، وتم الانتهاء من مرحلة الحفر بالكامل والإحلال وتم البدء فى عملية صب الخرسانة، وتم بيع أكثر من 70% من المشروع.

بالإضافة إلى مشروع “فيليدج مول” هو ثالث مشروعات الشركة بالعاصمة الجديدة وهو مول مخصص للمطاعم والكافيهات بمنطقة الداون تاون وهو ملحق بمشروع “لافاييت”، ويقع المشروع على مساحة بنائية تقدر بنحو 22 ألف متر2، بارتفاع أرضي و5 أدوار، ويضم المشروع مجمع 8 قاعات للسينما بالإضافة إلى مسرح روماني، ويحتوي المشروع على مساحات خضراء بمساحة 25 ألف متر2، وقد تم البدء بأعمال الحفر بالمشروع على أن يتم تسليمه نهاية عام 2023.وآخر مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع “يودورا مول” والذي يقع على مساحة 13,700 متر فى أفضل مواقع العاصمة أمام فندق الماسة مباشرة، وهو مول تجاري ومجمع مطاعم ويتكون من 6 أدوار تجارية بالإضافة إلى بدروم مخصص لانتظار السيارات، وتبدأ مساحات وحدات المشروع من 30 مترا.فيما تشارك شركة برايم للتطوير العقارى بالمعرض بعروض خاصة على مشروع الشركة بالعاصمة الإدارية ” هارمونت ” الادارى والتجارى بمنطقة الداون تاون المصمم وفقا لاعلى المواصفات والمعايير العالمية.

وأشار بكر محمد رئيس قطاع التسويق بشركة برايم للتطوير العقاري الي أن مشاركتهم فى هذا المعرض تأتى فى إطار الخطة التسويقية الخاصة بالشركة خلال عام 2022 وضمن مجموعة من المعارض العقارية داخليا وخارجيا لافتا إلى أن المعرض فرصة قوية لراغبى الاستثمار فى افضل المشروعات بالعاصمة بعروض حصرية ومميزة جدا .

وأشار بكر إلى أن شركة برايم للتطوير العقارى تعمل بالسوق المصرى منذ ما يقرب من ١14عاما ولديها نحو 25 مشروعا عقاريا وسياحيا مميزا بالبحر الاحمر. مشيرا الى ان الشركة تستعد خلال الأيام المقبلة لطرح مشروعات جديدة بالعاصمة والبحر الأحمر باستثمارات مصرية كويتية.

وأضاف رئيس قطاع التسويق أن المشروعين المرتقبين احدهما مشروع إداري تجاري متكامل الخدمات بأحد أكثر الأماكن تميزا بمنطقة بالداون تاون بقلب على العاصمة الإدارية ، بمساحة بنائية تصل الى 10000 مربع مكون من أرضى و 12 دور كاملة التشطيب أما المشروع الاخر فهو أحد اهم المشروعات السياحية بمدينة الغردقة على البحر مباشرة والتى سيتم الاعلان عن كافة تفاصيلهما خلال ايام .