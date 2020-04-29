إثر وفاته بـ«كورونا».. إطلاق اسم الشهيد ناجي صالح الجراري على الشارع الجديد بمطروح

أطلق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اسم الشهيد ناجى صالح الجرارى على الشارع الجديد كإحدى الشوارع الرئيسية بمدينة مرسى مطروح تكريما وتخليدا لذكرى الشهيد ناجى صالح الجرارى أمين مخازن الوحدة الصحية بمستشفى النجيلة المركزى، الذى توفي على إثر إصابته بفيروس كورونا خلال أداء عمله بالمستشفى، مقدما التعازى لأسرته وأهالي مطروح جميعا، وأكد محافظ مطروح أنه سيتم مساعدة زوجة الشهيد في إجراء عملية قرنية من خلال الإجراءات والضوابط المعمول بها في هذه العمليات، مؤكدا رعاية محافظة مطروح وبحث وتلبية مطالب العائلة.

كما أطلق المحافظ اسم الشهيد ناجى صالح الجرارى على الوحدة الصحية بوادى الرمل بمرسى مطروح، بحضور اللواء وليد المعداوى رئيس مجلس مدينة مرسي مطروح، والدكتور شريف الشناوى وكيل مديرية الصحة بمطروح، وأسرة الشهيد، وعمد ومشايخ المنطقة، مشيدا بدور وجهود جيش مصر الأبيض من أطباء وممرضات وفنيين وجميع العاملين بمنظومة الصحة، مع دعم محافظة مطروح الكامل لكل مطالبهم، تقديرا لما يبذلونه من جهود إنسانية فى الحفاظ على صحة المواطنين.

المحافظ يتفقد سوق ليبيا التجارى

تفقد المحافظ صباح اليوم سوق ليبيا التجارى بمدينة مرسى مطروح للاطمئنان على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا من خلال أعمال الرش والتطهير باعتباره منطقة تجمع تجارى بالمحافظة، حيث اطمأن من التجار وأصحاب المحلات بقيام مجلس وعناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية بأعمال التطهير الدورى بالسوق، موجها لمجلس مدينة مرسى مطرو ح باستمرار تكثيف أعمال الرش والتطهير بالمنطقة.