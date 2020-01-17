إثر التهاب رئوي.. وفاة أقصر رجل في العالم

هاغندرا من مواليد نيبال عام 1992، وفي مرحلة النضوج بلغ طوله 67.08 سنتيمتر

ذكرت موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية، أن أقصر رجل في العالم هاغندرا تابا ماغار، توفي عن عمر بلغ الثامنة والعشرين.

ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عام 2011، وقالت هذه المؤسسة إنه كان أطول بـ7 سم من الفلبيني غانغري بالوينغ، الذي لم يكن قادرًا على الوقوف والمشي دون مساعدة.

وقالت الموسوعة، إن هاغندرا من مواليد نيبال عام 1992، وفي مرحلة النضوج بلغ طوله 67.08 سنتيمتر، وتم تسجيله كأصغر شخص في العالم يملك القدرة على الحركة بشكل مستقل.

وأضافت الموسوعة: “جذب هاغندرا انتباه الجمهور بسرعة، وعين سفيرا للنوايا الحسنة في مجال السياحة في نيبال عام 2011”.

ونقلت الموسوعة عن أصدقائه أنه كان يعاني في الفترة الأخيرة من مشاكل في القلب والربو، وأصيب بالتهاب رئوي وبعد نقله إلى المستشفى في بلاده توفي في 16 يناير.

وبعد وفاة هاغندرا انتقل لقب أصغر رجل في العالم قادر على الحركة، إلى الكولومبي إدوارد نينو هرنانديز، الذي يبلغ طوله 70.21 سم.