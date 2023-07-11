إثارة وتشويق في برومو مسلسل أحمد فهمي «سفاح الجيزة» (فيديو)

طرح المخرج هادي الباجوري، خلال الساعات الماضية، البرومو التشويقي لمسلسل “سفاح الجيزة” للنجم أحمد فهمي وذلك عبر حسابه الرسمي، استعداد لعرضه بمنصة شاهد الرقمية.

مسلسل “سفاح الجيزة” يتكون من 8 حلقات وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية وتدور حول “سفاح الجيزة” الذي أثارت قضيته ضجة في الرأي العام وصدرت ضده أحكام بالإعدام في 2021.

المسلسل من إخراج هادي الباجوري وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر وأشرف على الكتابة محمد صلاح العزب ويشارك في بطولته ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، هايدي خالد.

وظهر أحمد فهمي في البرومو، وهو يرتكب أكثر من جريمة قتل، وذلك في أجواء من التشويق والإثارة.