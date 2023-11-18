إتمام صفقة «ميتسوي – الوادي للدواجن» الربع الأول من 2024

كشف مصطفى الشنيطي، المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار لشركة “زيلا كابيتال”، عن إتمام صفقة استحواذ “ميتسوي اليابانية” على حصة في شركة “الوادي للدواجن” خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأعلنت “ميتسوي” الخميس الماضي نيتها للاستحواذ على حصة في شركة الوادي للدواجن المصرية- دون مزيد من التفاصيل- .

وقال إن “الوادي للدواجن” تتبع مجموعة الوادي المصرية وهي رائدة في مجال الصناعات الزراعية من خلال قطاعات الدواجن و التغذية الحيوانية و الصناعات الغذائية .

ووفقًا لبيان صحفي حصلت “المال” على نسخة منهُ فإن الصفقة تهدف إلي تعزيز قدرة مجموعة الوادي على التوسع في مجال الصناعات الزراعية سواء في السوق المحلية أو التصدير الخارجي، حيث تعد مصر واحدة من أكبر الأسواق في أفريقيا وأسرعها نموًا من حيث التعداد السكاني .

وقامت “زيلا كابيتال” بدور المستشار المالي للصفقة، في حين مثلت شركة أدسيرو – راجي سليمان وشركاه دور المستشار القانوني لمجموعة الوادي .

و “ميتسوي اليابانية” هي شركة تجارية واستثمارية عالمية ذات أعمال متنوعة، لديها محفظة تغطي حوالي 63 دولة في آسيا وأوروبا والشمال والوسط والجنوب أمريكا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا .

وحققت إيرادات وأرباحًا صافية في السنة المالية 2023 بقيمة 14 تريليون ين ياباني بما يعادل حوالي 95 مليار يورو و1.15 تريليون ين بما يعادل 7.7 مليار يورو، على التوالي، و لديها حوالي 5500 موظف.

وعلى صعيد أخر فقد تم إطلاق شركة “الوادي” في مصر عام 1984، وتقوم بتشغيل أعمال إنتاجية متكاملة في مصر بما في ذلك إنتاج دجاج التسمين وتجهيزه، وتصنيع الأغذية المصنعة، وبيع وتوزيع الدجاج اللاحم هذه المنتجات محلياً ودولياً، وشراء حبوب العلف، والبذور الزيتية للعلف التصنيع واستخراج زيت الصويا .