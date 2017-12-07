إتمام صفقة بيع الوطنية لمنتجات الذرة بـ 1.5 مليار جنيه

سيد بدر أعلن بنك مصر -إدارة بنوك الاستثمار بقطاع الأسواق المالية والاستثمار- وفاروس القابضة للاستثمارات المالية، عن إتمام بيع حصة نسبتها 97.7% في الشركة الوطنية لمنتجات الذرة -شركة مدرجة في البورصة المصرية -، لصالح شركة كايرو ثرى إيه، أحد كبار…

سيد بدر

أعلن بنك مصر -إدارة بنوك الاستثمار بقطاع الأسواق المالية والاستثمار- وفاروس القابضة للاستثمارات المالية، عن إتمام بيع حصة نسبتها 97.7% في الشركة الوطنية لمنتجات الذرة -شركة مدرجة في البورصة المصرية -، لصالح شركة كايرو ثرى إيه، أحد كبار تجار السلع الأساسية في مصر، من خلال عرض شراء إجباري قيمته 1.5 مليار جنيه (85 مليون دولار امريكي)، بإتمام الصفقة تستحوذ كايرو ثري إيه على 100% من أسهم الوطنية لمنتجات الذرة.

كانت شركة مصر المالية للاستثمارات، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، والذين يشكلون أغلبية المساهمين في الوطنية لمنتجات الذرة، قد تعاقدت مع بنك مصر وفاروس القابضة مجتمعين لأداء مهام المستشار المالي المستقل فيما يتعلق بهذه الصفقة.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة سوزان حمدي، رئيس قطاع الأسواق المالية والاستثمار في بنك مصر، إن هذه الصفقة تدعم قصة نجاح إدارة بنوك الاستثمار ببنك مصر في الأعوام الماضية، وبعد منافسة شرسة بين المستثمرين، يعكس إتمام هذه الصفقة عنصر الجذب في السوق المصرية، بوجه عام بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي أجرتها الحكومة المصرية، وقطاع الأغذية والمشروبات على وجه التحديد مدعوماً بارتفاع مستويات الطلب والزيادة السكانية.

وأكد شريف عبد العال، العضو المنتدب ومدير نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في فاروس، أن إتمام الصفقة يؤكد حضور فاروس المتزايد في ساحة نشاط الاستحواذ والاندماج وصفقات سوق رأس مال.

وصرح عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بأن هذه العملية هي طليعة لمنتجات وأدوات يقوم البنك باستحداثها لتطوير أعماله في مجال بنوك الاستثمار، وسيستمر البنك في مواكبة احتياجات السوق من مختلف الحلول البنكية بغرض التنمية والنمو.

جدير بالذكر أن شركة فاروس للوساطة المالية أدت دور الوسيط المالي بالنيابة عن مصر المالية للاستثمارات والبنك الأهلي المصري، بينما تولى مكتب التميمي ومشاركوه مهام المستشار القانوني.