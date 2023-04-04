«إتقان» توقع اتفاقية تعاون مع «انكوميرشل» للاستثمار وإدارة المشروعات العقارية

وقعت شركة إتقان للاستشارات المالية والتسويقية اتفاقية تعاون مع شركة انكوميرشل للاستثمار والتأجير العقاري، في إطار خطط الشركة للتوسع بالسوق المصرية وخدمة شركاء الجانبين وإتاحة خدمات الاستشارات المالية والتسويقية وإدارة المشروعات.

ووقع الاتفاقية باسم الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة إتقان، ومحمد شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة شركة انكوميرشل، بحضور عدد من قيادات الشركتين، وعلى رأسهم أحمد عبدالعزيز الاستشاري المالي بشركة إتقان، ومحمود القاضي رئيس قطاع التسويق بالشركة، والشركاء المؤسسيين لشركة انكوميرشل طارق بلتاجي، ومحمد محي الدين، ومحمد شحاته ومازن سالم.

وأكد باسم الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة “إتقان” أن الاستعانة بشركات إدارة متخصصة للمشروعات العقارية تزداد يوما بعد الآخر، لتعظيم الاستثمارات وتحقيق أفضل العوائد للمشروعات العقارية.

وأشار الشربيني إلى خطط الشركتين لزيادة التعاون المشترك بما يخدم حركة السوق العقاري ككل وزيادة العوائد المالية لشركات التطوير العقاري، وطرح المزيد من الحلول الاستراتيجية والغير تقليدية دعما لتطوير القطاع ورفع معدلات جودة الخدمات المقدمة للعملاء والشركات وبما يساهم فى زيادة تنافسية السوق العقاري المصري والاستفادة من التجارب العالمية فى هذا الشأن.

من جانبه، أوضح محمد محيي الدين الشريك المؤسس لشركة إنكوميرشل للاستثمار والتأجير العقاري أن الشركة تقدم مجموعة مميزة من الخدمات بالسوق العقاري، ومنها التأجير العقاري واستثمار العقارات التجارية و الادارية، والفرانشايز، الاستشارات العقارية وإدارة المشروعات.

وأشار إلى أن السوق العقارية المصرية يتمتع بفرص استثمارية واعدة فى كل القطاعات، فى ظل خطط الدولة للتنمية العمرانية وتدشين مدن الجيل الرابع، ويظل القطاع الأكثر جاذبية للاستثمار.