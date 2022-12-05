«إتقان» تواصل دعم المطورين وتضيف ذراعا للتدريب

تتبنى شركة إتقان للاستشارات الاقتصادية خطة توسعية لإضافة إدارات جديدة داخل شركتها، منها إضافة قسم جديد متخصص بالتطوير والتدريب، نظرا لوجود شركات كثيرة عاملة فى السوق العقارية بحاجة لتطوير مهارات وقدرات فرق العمل بها.

وتمتلك الشركة أربع إدارات رئيسية هى التسويق، المالية، العمليات البيعية، التشغيل، بجانب الإدارة الجديدة المتوقع إضافتها خلال المرحلة المقبلة.

وقال باسم الشربينى الرئيس التنفيذى لشركة إتقان للاستشارات الاقتصادية إن القطاع العقارى فى الفترة الأخيرة بات محط أنظار الكثير من المستثمرين بالخارج، لاسيما دول الخليج وتحديدا السعودية والإمارات، إذ شهدنا دخول العديد من الكيانات العربية لبحث فرص استثمارية متنوعة، أو إقامة شراكات مع مطورين محليين لتدشين باكورة مشروعاتهم فى السوق المصرية والاستفادة من الطفرة العمرانية الهائلة.

وبخصوص التحالفات والشراكات بالقطاع العقارى التى طغت على السوق فى الفترة الأخيرة، يرى «الشربينى» أنها ظاهرة جيدة، وتوفر ملاءة مالية مناسبة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى توفيرها مجموعة من الخبرات الإدارية التى تدعم استخدام تلك الملاءة المالية بشكل كفء وفعال.

وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة «سيراك» للتطوير العقارى، شركة مصرية إماراتية، عن أول مشروعاتها بالسوق العقارية فى القاهرة الجديدة «سيتى هول» وهو مشروع تجارى إدارى، مكون من 6 مبان منفصلة، مكونة من 5 أدوار، ويقع على مساحة 16 ألف متر مربع بنسبة بنائية 40%.

و «سيراك» هى نتاج شراكة قوية بين رجل الأعمال المصرى طارق سليمان مالك مجوهرات «جلامور»، ومارلى سيلفر وريتشى لتجارة الألماس، مع عدد من الشركاء الإماراتيين.

كما دخلت شركة «أونتاريو للتطوير العقارى» فى شراكة إستراتجية سعودية مصرية مع الشركة العربية المتحدة باستثمارات 5.6 مليار جنيه فى السوق المحلية خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتابع الشربينى – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن ظهور دور «إتقان للاستشارات الاقتصادية»فى أى مشروع عقارى مرهون بتواجد الفرصة الاستثمارية نفسها، حيث يأتى المستثمر بالفرصة التى يرغب فى تطويرها، ومن ثم تعمل «إتقان» على دراستها ووضع الاستخدام الأمثل لها.

وتبلغ قاعدة عملاء«إتقان» حوالى 12 شركة تطوير عقارى تعمل بالسوق المحلية، منها 4 تتولى الشركة عملية توفير استشارات التطوير بأكملها بداية من طرح المشروع وحتى تسليمه للعملاء، فيما تقدم للبقية الأخرى خدمات نوعية منها الدراسة المالية أو الفنية، الدراسة التسويقية، أو السياسة البيعية.

ولفت «الشربينى» إلى أن الشركات الأربع محل التطوير هى دبى للتطوير العقارى، وتميز للتنمية العقارية، منصات العقارية، وأخيرا معمار الأشراف للتطوير العقارى.

و تمتلك دبى للتطوير العقارى مشروعين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأول «كابيتال دبى مول» بالحى الثامن، عبارة عن مجمع ترفيهى تجارى بمساحة تصل لنحو 3.5 فدان ويتكون من 2 بدروم وأرضى ودورين علويين، وبتكلفة استثمارية تبلغ مليار جنيه، وتولى مكتب حافظ للاستشارات الهندسية أعمال التصميم.

و يقع مشروعها الثانى، فى منطقة الأبراج السياحية فى الداون تاون، على مساحة 3.5 فدان، وبتكلفة استثمارية تصل لنحو 2.5 مليار جنيه، مستهدفة الوصول إلى حجم مبيعات يقدر بقيمة 4 مليارات، والمشروع عبارة عن برج إدارى تجارى سكنى وفندقى، يتكون من دور أرضى و25 طابقا متكررا، ويتولى مكتب محمد طلعت أعمال الاستشارات الهندسية.

ومنذ عام 1997 بدأت دبى التطوير العقارى خلق مجتمعات عمرانية متكاملة فى دمياط، وأنهت أكثر من 140 مشروعا بالمحافظة، وكان انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال طرح مشروع «كابيتال دبى مول» إذ تسعى الشركة للتواجد والاستثمار بالعاصمة الإدارية تماشيا مع سياسة الدولة التنموية فى الاهتمام بمدن الجيل الرابع.

أما شركة «تميز» للتطوير فلديها مشروع «إيفورى بلازل» بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 6200 متر مربع، عبارة عن مشروع تجارى إدارى طبى فندقى.

و«تميز» هى إحدى الشركات المصرية السعودية العاملة بمجال القطاع العقارى، وتعاقدت مع «تكوين للتشييد والبناء» لتنفيذ أعمال مقاولات المشروع، بتكلفة إنشائية تقدر بنحو 336 مليون جنيه.

وتأسست شركة «معمار الأشراف» عام 1980 وتمتلك مشروع «كلوف مول» بمنطقة القرنفل بالتجمع الخامس، عبارة عن مول تجارى إدارى طبى، على مساحة 4200 متر مربع، ويضم 92 وحدة تجارية وطبية وإدارية.

كما تملك مشروع «برايم مول» بمنطقة دار مصر الأندلس، وأنهت 100% من نسب التنفيذ، ويقع على مساحة 3400 متر مربع، بنشاط تجارى إدارى طبى.

وأخيرا شركة منصات للتطوير العقارى، تملك مشروعين، الأول «بوديا تاور» فى العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة تصل لنحو 9700 متر مربع، بر ج تجارى إدارى طبى، بتكلفة تقارب 2.5 مليار جنيه، ويصل ارتفاعه إلى 25 طابقا فوق الأرض، بالإضافة للدور الأرضى وبدروم مكون من ثلاثة مستويات ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه بشكل كامل فى 2025.

ومشروعها الثانى «إكليبس مول» بالتجمع الخامس، عبارة عن مول تجارى إدارى طبى على 9 آلاف متر.

وأوضح «الشربينى» أن «إتقان» أعدت خطة إستراتيجية لعام 2023 لشركة منصات خلال الشهرين الماضيين، سواء كان من الناحية التسويقية أو البيعية أو المالية، أو مشروعاتها الجديدة المقرر طرحها، من خلال توفير كتيب يتبعه فريق العمل للوصول إلى أفضل النتائج وبأعلى كفاءة.

ونفس الحال بالنسبة لشركة «معمار الأشراف» إذ تقوم حاليا بإعداد خطة عمل إستراتيجية لتحقيق أهدافها المرجوة خلال عام 2023.

وتقدم «إتقان» مجموعة من الخدمات النوعية الأخرى على غرار الدراسات المالية والفنية والتسويقية، لمجموعة من الكيانات العقارية بمشروعاتها المتنوعة سواء كانت فى العاصمة الإدارية الجديدة أو التجمع الخامس، ومن هذه الشركات، النيل للتطوير العقارى و«أرقى للتطوير» وشركة «اربن لينز»

ولفت «الشربينى» إلى أن شركته ساعدت فى تحقيق مبيعات تقدر بنحو 550 مليون جنيه لصالح شركة «اربن لينز»، بمشروعها «ليفيلز تاور» بالتجمع الخامس، بعد مضى أربع ساعات فقط على طرحه، كما تعمل «إتقان» على تجهيز المرحلة الجديدة من المشروع.