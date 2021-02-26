إتفاقية تعاون بين الإتحاد الأردني للتأمين و “إبتكارات الصفر”

أبرم الإتحاد الأردني لشركات التأمين، إتفاقية تعاون مع شركة” إبتكارات الصفر الواحد” ، في خطوة إستباقية تستهدف تدشين منصة إلكترونية للخدمات التأمينية، أو تقديم خدمات التأمين الإلكتروني.

أبرم الإتفاقية ، ماجد سميرات، رئيس الإتحاد الأردني للتأمين، وأمجد الزبن، مدير عام شركة “إبتكارات الصفر” في حضور، ماهر الحسين ، مدير الإتحاد الأردني لشركات التأمين، و رائد المومني مساعد مدير الاتحاد لشؤون تكنولوجيا المعلومات.

قال ماجد سميرات، أن الإتفاقية التي أبرمها الإتحاد، خلال الساعات الماضية، مع شركة “إبتكارات الصفر”، تأتي في إطار السعي المستمر للاتحاد الأردني لشركات التأمين، لتطوير الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين ، وبما يتماشى مع التطورات الإقتصادية من جهة، بالإضافة الي مواءمة الظروف الراهنة من جهة أخري، و التي دفعت الكثير من المؤسسات والمنشآت الاقتصادية للاستثمار في الخدمات التكنولوجية ، بهدف الوصول لشريحة أكبر من المستفيدين من خدماتها ، وتقليص الجهود المبذولة من المواطنين ، وتوفير هذه الخدمات إلكترونياً في جميع الاوقات وبسرعة ودقة متناهية.

ماجد سميرات، رئيس الإتحاد الأردني للتأمين

وأوضح ماهر الحسين، مدير الإتحاد الأردني للتأمين، أن الإتفاقية، تهدف إلي تطوير الحلول التكنولوجية عبر الانترنت ، وخدمات الهواتف الذكية Mobile App ، لتقديم خدمات التأمين الإلكتروني من خلال منصة الكترونية شاملة، نواتها تمكين المواطنين وزوار المملكة الأردنية الهاشمية، من أصحاب المركبات الأجنبية ، لشراء وثائق التأمين الإلزامي للمركبات من خلال هذه المنصة.

ماهر الحسين، مدير الإتحاد الأردني للتأمين

وبدوره توقع ، ماهر عواد، مساعد مدير الإتحاد الأردني للتأمين لشؤؤن الدراسات والتدريب ، الإنتهاء من تدشين المنصة الجديدة، في فترة تتراوح ما بين 4 إلي 6 شهور، علي أن يتم توسيعها مستقبلًا بالتنسيق مع شركات التامين العاملة في المملكة الأردنية من أعضاء الاتحاد ، لتشمل خدمات تأمينية الكترونية اخرى مكملة للخدمات الالكترونية الحكومية ، لتمكين المواطنين من استكمال معاملاتهم مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة الكترونيا .