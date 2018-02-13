إتش سي يتوقع خفض أسعار الفائدة باجتماع المركزي.. الخميس

المال - خاص توقع بنك استثمار "إتش سي"، أن تتجه لجنة السياسات بالبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 1%، في اجتماعها بعد غد الخميس، مرجعًا ذلك إلى قوة نتائج الوضع الخارجي، والتي ظهرت في ميزان المدفوعات عن الربع الأول، بجانب ارتفاع…

المال – خاص

توقع بنك استثمار “إتش سي”، أن تتجه لجنة السياسات بالبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 1%، في اجتماعها بعد غد الخميس، مرجعًا ذلك إلى قوة نتائج الوضع الخارجي، والتي ظهرت في ميزان المدفوعات عن الربع الأول، بجانب ارتفاع حيازة الأجانب لأذون الخزانة المحلية إلى مليار دولار، منذ بداية العام رغم تراجع عائداتها 2%.

وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، إن تحركات أسعار الفائدة من المفترض أن تعكس توقعات التضخم، والبدء في سياسات توسعية من شأنه تحفيز معدلات النمو، لذا فإن زيادة أسعار الفائدة لن يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال.

ورأت سعادة أن البدء بتخفيض أسعار الفائدة سيكون محفزًا رئيسيًا للاستثمار الخاص في المرحلة الراهنة، أكثر من وضع إصلاحات تشريعية جديدة.

كانت لجنة السياسات النقدية أبقت في اجتماع 28 ديسمبر 2017 على سعر الفائدة دون تغيير، بعد ارتفاعين متتاليين بقيمة 2%، في كل من 21 مايو و6 يوليو من 2017.

وانخفض التضخم السنوي إلى 17% في يناير 2018 مقارنة بـ 22% في ديسمبر، وانخفضت الأسعار الشهرية بنسبة 0.1% مقارنة بتراجع 0.2% في ديسمبر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأرجعت سعادة انخفاض الأسعار خلال الشهرين الماضيين إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، والتي تعد المحرك الأكبر لمؤشر أسعار المستهلك، مما ساهم في إبقاء متوسط معدل التضخم الشهري في الـ 6 أشهر الماضية عند قيمة 0.7%، واعتقدت أنه مؤشر أكبر على استقرار الأسعار من النتائج السنوية.

وأكدت أن تقرير ميزان المدفوعات للربع الأول من السنة المالية 17/18 أظهر تحسنًا في أسس الوضع الخارجي.

وأضافت أنه بلغ عجز ميزان المدفوعات في الفترة المذكورة 6.56 مليار دولار على أساس سنوي، مقارنة بـ 19.13 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، بجانب تغطية تدفقات الاستثمار المباشر في الربع الأول من السنة المالية الماضية العجز في الحساب الجاري تقريبًا مما يرجح تحسن الوضع الخارجي.