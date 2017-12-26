إتش سي يتوقع تثبيت المركزي لأسعار الفائدة.. الخميس

المال – خاص



توقعت إدارة البحوث بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، أن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، موقفها للحفاظ على أسعار الفائدة عند 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض، في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل، مرجحة أن يبدأ الخفض في فبراير.



وقالت ورقة بحثية تلقتها “المال اليوم”، إن استدامة التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي يمثل بداية وشيكة لتخفيض أسعار الفائدة، مع تحجيم السلبيات النسبية لأسعار الفائدة المرتفعة.



ورجحت مواصلة معدلات النمو في التسارع، وتراجع عائدات الخزينة (تكلفة الاقتراض) على خلفية التوقعات بخفض الفائدة.



كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أبقت في اجتماعها نوفمبر الماضي، على أسعار الفائدة للمرة الثالثة بعد ارتفاعين متتاليين بمقدار 200 نقطة أساس في 21 مايو و6 يوليو.



وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 5.2٪ على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 3.8٪ في الفترة المقارنة من العام السابق.



وقالت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار “إتش سي”، إن توقعات تثبيت الفائدة جاءت رغم استقرار أرقام التضخم الأخيرة، ما يشير إلى موقف متحفظ بشأن بداية وشيكة لتخفيض سعر الفائدة، وشهد سعر صرف الجنيه منذ الاجتماع المذكور بعض التقلب، ليصل إلى 17.85 جنيه للدولار بعد استقرار 3 أشهر عند 17.65 جنيه للدولار.



وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 26.0٪ في نوفمبر من 30.8٪ في الشهر السابق، بينما تباطأ التضخم الشهري إلى 0.97٪ من 1.10٪ في أكتوبر، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.