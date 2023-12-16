«إتش سي» للأوراق المالية تتوقع 7.1% عجزا في موازنة العام الحالي

توقعت “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار ارتفاع عجز الموازنة العام المالي الحالي 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 810 مليارات جنيه، بضغط ارتفاعات تكلفة الفائدة.

وسجل عجز الموازنة 6.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/2023، مشابها لمستواه في السنة السابقة له في 2021/2022.

وأشارت إلى أن العجز المتوقع يبلغ 810 مليارات جنيه، وهو أقل بنسبة 5% تقريبًا من تقديرات الحكومة البالغة 849 مليار جنيه.

ورجحت “إتش سي” نمو إجمالي إيرادات الموازنة بنسبة 54% على أساس سنوي لتبلغ 2.13 تريليون جنيه للسنة المالية 2023/2024، وذلك تماشيًا مع تقديرات الحكومة (-1%)، بسبب ارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة 25% على أساس سنوي تقريبًا وزيادة الإيرادات غير الضريبية بمقدار 2.87 مرة على أساس سنوي.

وقالت إنها تتوقع ارتفاع إجمالي نفقات الموازنة بنحو 44% على أساس سنوي إلى 2.94 تريليون جنيه، والتي تعد أقل من تقديرات الحكومة الأولية بنحو 2%.